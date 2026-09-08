В Финляндии нашли клад серебра весом 4,5 кг

Фото: arkeonews.net

Рекордный для Финляндии клад серебра обнаружили возле церковной деревни Сюсмя на юге страны. Находка весит 4,5 килограмма и относится к позднему железному веку, сообщает издание Arkeonews.

Клад обнаружил с помощью металлоискателя житель Калле Лаппинен. Уже на следующий день к месту прибыли специалисты музеев города Лахти с археологом Эско Тиккалой и приступили к раскопкам.

Помимо тысяч монет, исследователи обнаружили фрагменты серебряных украшений, браслет, застежку и бусину. Точное число монет пока не установлено – специалисты должны очистить их, описать и пересчитать.

Особенностью клада стал и способ его хранения. Серебряные предметы находились в двух берестяных емкостях, которые закопали на глубине около 45 сантиметров. Между тайниками было расстояние около 12 метров. Сохранившаяся береста представляет особую ценность для археологов, поскольку этот материал редко встречается в почве Финляндии.

До нынешней находки крупнейшим в стране считался клад весом 2,2 килограмма, обнаруженный в 1895 году в Нусиайнене. В нем насчитывалось около 1 700 монет и небольших серебряных предметов. Новая находка почти вдвое тяжелее предыдущего рекорда.

Сейчас специалисты занимаются очисткой и идентификацией монет, а также исследуют сохранившиеся фрагменты бересты. Полученные данные могут помочь определить происхождение клада и выяснить причины, по которым его спрятали.

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