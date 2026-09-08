Наконечник копья золотоордынского периода нашли на месте Куликовской битвы

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Наконечник копья, относящийся к золотоордынскому периоду (XIII–XIV веков), нашли на месте Куликовской битвы. Об этом сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Куликово поле".

По словам экспертов, это первая подобная находка за последние 50 лет. Артефакт был найден местным жителем на броду реки Непрядвы, неподалеку от ее слияния с Доном. Рыбак случайно заметил предмет на дне, достал его, понял, что это не простая вещь, и принес находку в музей, рассказала руководитель его филиала в Монастырщино Валентина Лямина.

При этом наконечник был бережно завернут в бумагу, и уже при первом взгляде было ясно, что это копье. Предмет оказался идеально целым, но сильно ржавым. Лямина сразу позвонила музейным археологам, которые незамедлительно приехали и забрали находку.

В пресс-службе музея-заповедника уточнили, что наконечник выполнен из железа, имеет вытянутое ромбовидное перо и угловатые выступы ("ушки") в нижней части. Они заточены, вероятно, для нанесения более широких ран.

Заместитель директора музея-заповедника Евгений Столяров обратил внимание, что копье было найдено на северной периферии сражения. Это обстоятельство, по его словам, подчеркивает, что многие сюжеты великого сражения на Дону остаются вне зоны внимания археологических исследований, ареал которых необходимо расширять при будущих работах.

Он добавил, что отнести копье к какой-либо из сторон – русской или золотоордынской – не представляется возможным, как показала практика работы с реликвиями Донского побоища. Столяров отметил, что подобная ситуация характерна не только для Куликовской битвы: схожие вопросы идентификации вооружения возникают и при изучении других сражений того периода.

Он напомнил, что еще с эпохи формирования Древнерусского государства вооружение и конское снаряжение русских воинов в значительной степени заимствовались от степняков. Подтверждением этому служит тот факт, что даже находки множества предметов вооружения с поля Судбищенской битвы 1555 года на данном этапе исследований невозможно разделить на два комплекса – русский и татарский. Копье, имеющее аналогии среди ордынских древностей, могло входить в комплекс вооружения русского воина.

Директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко подчеркнул уникальность найденной реликвии и ее значение для изучения истории сражения.

Он рассказал, что каждая новая реликвия, найденная на поле сражения, – это важный вклад в изучение событий 1380 года. Особую ценность представляют предметы, которые ранее не встречались в собрании музея. Они позволяют уточнить представления о том, как проходило сражение и каким было вооружение его участников. Гриценко отметил, что обнаруженный местным жителем наконечник копья – яркая и значимая находка, которая после реставрации займет свое место в зале реликвий.

С момента Куликовской битвы было выявлено множество свидетельств великого сражения. Однако в XX веке в результате активной распашки земель количество новых находок значительно сократилось. В настоящее время благодаря планомерным археологическим работам коллекция музея постепенно пополняется.

Ранее археологи нашли в Коломне клад из 2,6 тысячи серебряных монет, отчеканенных при Василии I и Василии II Темном. Его обнаружили во время спасательных раскопок перед строительными работами. Монеты лежали в кувшине, закопанном в неглубокую яму в первой трети XV века.