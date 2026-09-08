NYT: власти Нью-Йорка раскрыли документы об обмане горожан после трагедии 11 сентября

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Власти Нью-Йорка начали публиковать документы о качестве воздуха после терактов 11 сентября 2001 года, которые указывают на наличие опасных веществ и обман граждан в этом вопросе. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно обнародованным данным, в июле 2002 года, спустя 10 месяцев после терактов, асбест находили менее чем в 1,5 километра от места разрушения башен. Следы вещества выявили на фасаде и крыше дома на Джон-стрит, а также в иных точках Нижнего Манхэттена.

В некоторых пробах содержание асбеста превышало допустимые нормы. Кроме того, в документах говорится о повышенной концентрации бензола, который может вызывать рак, рядом с местом разрушения башен.

Асбест – природный минерал, который раньше широко использовали в строительстве благодаря прочности и устойчивости к огню. Опасность представляет вдыхание его мельчайших волокон: они могут попадать в легкие и оставаться там в течение многих лет.

При этом действовавший тогда мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и его преемник Майкл Блумберг после терактов не раз заверяли жителей в безопасности воздуха и в том, что показатели всех проверок не превышают допустимых значений. Обнародованные документы свидетельствуют о том, что жителям разрешали возвращаться в район Всемирного торгового центра, когда угроза для здоровья еще существовала.

Документы обнародовали после иска 9/11 Health Watch. Как отметил глава организации Бен Чеват, власти знали об опасности вредных веществ, но продолжали заверять население, что воздух безопасен. Эти данные могут помочь заболевшим получить федеральные выплаты и стать основой для новых судебных исков.

Авторы статьи обратили внимание, что за последующие годы от заболеваний, связанных с последствиями терактов, предположительно, умерло больше людей, чем непосредственно 11 сентября, когда погибли почти 3 тысячи человек. По подсчетам проекта Costs of War Брауновского университета, экономические последствия терактов оценивались в 35–109 миллиардов долларов.

При этом последовавшие за атаками военные операции и меры по борьбе с терроризмом обошлись США значительно дороже: к 2022 году связанные с ними расходы оценивались в 5,8 триллиона долларов, а с учетом будущих выплат на лечение и поддержку ветеранов – примерно в 8 триллионов долларов.

Ранее в Нью-Йорке официально подтвердили личность еще одной жертвы терактов 11 сентября 2001 года. Теперь опознан 1 651 погибший. Это удалось сделать с помощью метода генетической генеалогии, который сочетает ДНК-тестирование и анализ родословной.

Как отметил главный судмедэксперт города Джейсон Грэм, еще 25 лет назад таких технологий не было. В целом неопознанными остаются около 1,1 тысячи погибших.

