Трагедия в горах Кабардино-Балкарии стала самой массовой по числу погибших за 25 лет

Фото: MAX/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Происшествие с альпинистами в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии стало самым масштабным по числу погибших в горах России за последние 25 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

По данным агентства, всего в современной истории России зафиксированы четыре случая массовой гибели людей в горах, включая нынешнее ЧП.

Самая крупная катастрофа, вызванная сходом ледника, случилась в 2002 году в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Тогда поселок Нижний Кармадон, где располагался лагерь съемочной группы фильма "Связной", был полностью разрушен. Погибли как минимум 125 человек, в том числе актер и режиссер Сергей Бодров – младший.

Крупнейшее по числу жертв ЧП при восхождении на Эльбрус произошло в 2006 году – на седловине горы тогда погибли 11 альпинистов из России и Украины. Еще одно крупное происшествие случилось в 2010-м на Камчатке. Тогда на перевале Дукук лавина накрыла вертолет Ми-8Т, ожидавший туристов-лыжников у подножия горы. Погибли 10 человек.

Лавина сошла с горы Мижирги вечером 6 сентября. В это время по маршруту шла группа альпинистов, в которой числились 33 человека. В результате только 10 из них смогли самостоятельно спуститься. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Позже стало известно, что при сходе лавины погибли 12 альпинистов. Тела погибших эвакуировали в альплагерь "Безенги", однако судьба пяти альпинистов в настоящий момент остается неизвестной. Поисково-спасательные работы приостановили из-за непогоды.