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07 сентября, 09:35

Происшествия

Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 11

Фото: MAX/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Число погибших при сходе лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии выросло до 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.

Еще 6 альпинистов числятся пропавшими без вести, 6 пострадавших доставили в медицинские учреждения, а 10 человек смогли самостоятельно спуститься. Всего в группе было 33 человека.

Для продолжения поисково-спасательной операции в район направляют дополнительные силы. Всего к работам планируют привлечь 56 человек: 27 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, 3 сотрудников оперативной группы ГУ МЧС России по КБР, 10 спасателей Северо-Кавказского регионального ПСО, 6 специалистов Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы и 10 спасателей Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России.

Поиск осложняется труднодоступным рельефом и лавинной опасностью. После улучшения погоды к операции планируют подключить вертолет Ми-8 МЧС России и коммерческий борт компании "Хелиэкшн".

Лавина сошла в Безенгийском ущелье 6 сентября. Сход произошел с горы Мижирги, когда альпинисты проходили по маршруту.

Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося. Расследование ведется по статье "Халатность".

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