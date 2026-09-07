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07 сентября, 14:21

Транспорт

Фасад вечернего Ленинградского вокзала появился на новой "Тройке"

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Вечерний фасад Ленинградского вокзала появился на новой транспортной карте "Тройка". Вокзал встречает поезда на Комсомольской площади уже 175 лет, сообщил столичный Дептранс.

После масштабного обновления Ленинградский вокзал стал самым современным железнодорожным вокзалом страны. Работы проводили совместно с градостроительным комплексом Москвы. Теперь пассажиры могут воспользоваться обновленными пространствами для ожидания и работы, новыми сервисами и цифровой навигацией.

Приобрести новую карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК "Измайлово", а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее в честь запуска первого отрезка Рублево-Архангельской ветки метро столичный метрополитен выпустил лимитированную серию "Троек" с пятью вариантами оформления. На каждой запечатлены новые станции: "Деловой центр", "Шелепиха", "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Открытие участка состоялось 5 сентября в День города при участии Владимира Путина и Сергея Собянина.

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