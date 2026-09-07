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07 сентября, 15:38

В мире

В Букингемском дворце опровергли вручение Карлу III петиции о репарациях за рабство

Фото: ТАСС/Zuma

Букингемский дворец опроверг сообщения о том, что королю Великобритании Карлу III была передана петиция с требованием репараций за рабство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дворца.

Согласно данным Guardian, Ямайка направит монарху петицию с призывом признать ответственность Великобритании за работорговлю и рассмотреть возможность выплаты компенсаций. В комментарии пресс-службы говорится, что король не будет рассматривать петицию лично.

"Правительство Ямайки добивается рассмотрения петиции в юридическом комитете Тайного совета. <...> Также нам известно, что представители Ямайки будут приняты в министерстве иностранных дел", – говорится в комментарии.

Согласно британскому конституционному праву, король не принимает самостоятельных решений о том, рассматривать ли петиции, и не участвует в их рассмотрении. При этом во дворце подчеркнули, что Карл III неоднократно выражал личную и искреннюю приверженность делу содействия более глубокому пониманию проблемы рабства и поиска способов исправления исторической несправедливости.

Кроме того, делегация Ямайки планирует провести поминальную службу в Брикстоне, встретиться с представителями британского парламента и обсудить возвращение артефактов, хранящихся в Британском музее.

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН проведет голосование о переходе с традиционной карты мира Меркатора на более реалистичное изображение, которое отражает истинные размеры Африки. Автором данной инициативы стал глава МИД Того Робер Дюссе, его поддержали все 54 страны Африканского союза. При этом он заявил, что обсуждение носит научный, а не политический характер.

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