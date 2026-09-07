В Букингемском дворце опровергли вручение Карлу III петиции о репарациях за рабство

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Букингемский дворец опроверг сообщения о том, что королю Великобритании Карлу III была передана петиция с требованием репараций за рабство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дворца.

Согласно данным Guardian, Ямайка направит монарху петицию с призывом признать ответственность Великобритании за работорговлю и рассмотреть возможность выплаты компенсаций. В комментарии пресс-службы говорится, что король не будет рассматривать петицию лично.

"Правительство Ямайки добивается рассмотрения петиции в юридическом комитете Тайного совета. <...> Также нам известно, что представители Ямайки будут приняты в министерстве иностранных дел", – говорится в комментарии.

Согласно британскому конституционному праву, король не принимает самостоятельных решений о том, рассматривать ли петиции, и не участвует в их рассмотрении. При этом во дворце подчеркнули, что Карл III неоднократно выражал личную и искреннюю приверженность делу содействия более глубокому пониманию проблемы рабства и поиска способов исправления исторической несправедливости.

Кроме того, делегация Ямайки планирует провести поминальную службу в Брикстоне, встретиться с представителями британского парламента и обсудить возвращение артефактов, хранящихся в Британском музее.

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