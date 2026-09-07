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07 сентября, 17:06

Политика

Россия отозвала согласие на функционирование генконсульства ФРГ в Петербурге

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Россия отзывает согласие на функционирование Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел.

Дипломатическое учреждение должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. Все сотрудники консульства обязаны покинуть пределы России до указанной даты, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, МИД потребовал прекратить работу немецких культурных центров имени Гете в России. Их командированные сотрудники должны выехать из страны не позднее 13 сентября.

Как отметили в дипведомстве, соответствующие решения приняты в качестве ответных мер на недружественные действия Берлина. Информация об этом была доведена до временного поверенного в делах ФРГ в Москве Бернда Финке.

"Указано, что именно германские власти в очередной раз спровоцировали новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия целиком и полностью лежит на правительстве ФРГ", – подчеркнули в МИД России.

Отношения между Москвой и Берлином обострились после инцидента в лейпцигском аэропорту, когда у украинского грузового Ан-124 обнаружили беспилотник с взрывателем. Позже полиция нашла там еще один БПЛА с 50 граммами гексогена.

В связи с этим посол России в ФРГ Сергей Нечаев был вызван в немецкий МИД. Инцидент, по версии Берлина, якобы связан с "российскими диверсантами". При этом Нечаев подчеркнул, что Москва не принимает подобные обвинения.

Позднее стало известно, что с 11 сентября генконсульство России в Бонне по требованию властей Германии прекратит выдачу готовых паспортов в связи с закрытием дипломатического учреждения. В ответ министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская сторона закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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