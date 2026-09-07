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Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине уклонился от прямого ответа на вопрос о возможной отставке на фоне низкой популярности, сообщает News.ru.

При этом он дал понять, что не собирается уходить, и не раскрыл планы на перевыборы в 2029 году.

"Я интенсивно размышляю о том, как нам вновь добиться общего политического успеха. Сдаться для меня не вариант", – заявил Мерц.

Вопрос об отставке возник на фоне низкой популярности канцлера среди населения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуклюжими попытки Мерца заработать политические очки внутри Германии. Он также добавил, что Москва не станет инициатором понижения уровня дипломатических отношений с Берлином.

Тем временем сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла заявил, что после победы на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт партия будет добиваться восстановления отношений с Россией. Для этого АдГ намерена оказывать давление на федеральное правительство Германии через Бундесрат.