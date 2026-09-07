Телеведущая Яна Чурикова призналась, что испытала панику из-за менопаузы

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Телеведущая Яна Чурикова рассказала в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что испытала панику, когда столкнулась с первыми симптомами пременопаузы.

По словам 47-летней ведущей, она почти ничего не знала о климаксе, так как об этом не принято говорить публично. Чурикова добавила, что сталкивалась с такими описаниями менопаузы, как "угасание фертильности равно потере ценности" или "наказание за возраст".

"В общем, когда начались первые симптомы пременопаузы, я просто запаниковала", – призналась она.

Ведущая отметила, что, будь у нее возможность дать совет 35-летней себе, она бы посоветовала заранее выяснить, как изменится тело при менопаузе, и подобрать гинеколога и эндокринолога.

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