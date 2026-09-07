Тимати заставил дочь выучить песни Канье Уэста перед концертом

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Старшая дочь рэпера Тимати Алиса рассказала на шоу "Кстати", что отец потребовал от нее выучить две композиции американского исполнителя Канье Уэста перед походом на его концерт.

"Я хотела пойти на концерт Канье Уэста, а папа сказал: "Выучи хоть две его песни"",– приводит слова Алисы "Газета.ру".

Тимати подтвердил слова дочери и объяснил свое решение. По его словам, он попросил Алису спеть хотя бы одну песню Канье, но она не смогла.

"Я говорю: "Какая ты фанатка, если ни одной песни не знаешь? <...> Но теперь мы уже подготовлены", – заявил артист.

Концерты Уэста в Санкт-Петербурге были анонсированы в августе, тогда организаторы заявляли о двух выступлениях на "Газпром Арене". Однако позднее площадка сообщила, что договор на проведение концертов с Say Agency не заключала и принять артиста не сможет.

Say Agency опубликовало документы, на основании которых, как утверждает агентство, была открыта продажа билетов. Официальной отмены концертов организаторы не объявляли.

На фоне ситуации в Роспотребнадзор обратились два покупателя билетов. Один из них сообщил, что попытался вернуть деньги за билет, приобретенный по акции, но получил отказ. Ведомство изучило информацию на сайте организаторов и условия публичной оферты. По итогам проверки Say Agency объявили предостережение.