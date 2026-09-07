Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 21:58

Шоу-бизнес

Тимати заставил дочь выучить песни Канье Уэста перед концертом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/simona280

Старшая дочь рэпера Тимати Алиса рассказала на шоу "Кстати", что отец потребовал от нее выучить две композиции американского исполнителя Канье Уэста перед походом на его концерт.

"Я хотела пойти на концерт Канье Уэста, а папа сказал: "Выучи хоть две его песни"",– приводит слова Алисы "Газета.ру".

Тимати подтвердил слова дочери и объяснил свое решение. По его словам, он попросил Алису спеть хотя бы одну песню Канье, но она не смогла.

"Я говорю: "Какая ты фанатка, если ни одной песни не знаешь? <...> Но теперь мы уже подготовлены", – заявил артист.

Концерты Уэста в Санкт-Петербурге были анонсированы в августе, тогда организаторы заявляли о двух выступлениях на "Газпром Арене". Однако позднее площадка сообщила, что договор на проведение концертов с Say Agency не заключала и принять артиста не сможет.

Say Agency опубликовало документы, на основании которых, как утверждает агентство, была открыта продажа билетов. Официальной отмены концертов организаторы не объявляли.

На фоне ситуации в Роспотребнадзор обратились два покупателя билетов. Один из них сообщил, что попытался вернуть деньги за билет, приобретенный по акции, но получил отказ. Ведомство изучило информацию на сайте организаторов и условия публичной оферты. По итогам проверки Say Agency объявили предостережение.

Читайте также


шоу-бизнесТиматиКанье Уэст

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика