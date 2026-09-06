Роспотребнадзор нашел нарушения у организаторов концерта Уэста

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Роспотребнадзор объявил предостережение организаторам концерта рэпера Канье Уэста на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге из-за отказа возвращать деньги за билеты. Об этом сообщили в ведомстве, соответствующие данные есть в распоряжении ТАСС.

Поводом для проверки стали два обращения покупателей билетов. Один из них рассказал, что из официальных заявлений администрации стадиона стало известно: мероприятие не может состояться, поскольку организаторы не заключили договор аренды площадки. При попытке вернуть деньги за билет, приобретенный по акции, покупатель получил отказ.

В ходе проверки специалисты ведомства проанализировали информацию, размещенную на сайте организаторов, и условия публичной оферты. Были выявлены признаки нарушения закона "О защите прав потребителей": в частности, ограничение возврата средств и недостаточная информация о продавце и товарах. По итогам проверки организаторам объявлено предостережение.

Концерты рэпера в Санкт-Петербурге были анонсированы на 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Впоследствии стадион заявил, что договор аренды с организаторами не заключался и никакие документы не подписывались.

Позже СМИ сообщили, что выступление все же состоится, но даты, вероятно, будут изменены. "Газпром Арена", в свою очередь, предупредила, что не стоит доверять неофициальным источникам информации.

