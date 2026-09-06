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06 сентября, 16:12

Происшествия

Старейшая библиотека Юга России в Ростове-на-Дону повреждена из-за атаки ВСУ

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Донская государственная публичная библиотека в Ростове-на-Дону получила повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Эта библиотека является центральной библиотекой Ростовской области и старейшим книгохранилищем Юга России. Она считается крупнейшей среди центральных библиотек субъектов Российской Федерации. Библиотека была основана 7 января 1886 года, а ее фонд насчитывает более 5,2 миллиона экземпляров.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о повреждении многоквартирных домов в Ростове-на-Дону, частных домов в Азовском и Мясниковском районах, а также в Батайске. По его данным, было сбито около 30 беспилотников, пострадали четыре человека.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин также говорил о повреждениях административных зданий в городе.

Атака на город произошла 6 сентября. Среди пострадавших – несовершеннолетний мальчик. Его госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь. Слюсарь также отметил, что жителей поврежденных домов эвакуировали.

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