06 сентября, 19:20Наука
Метровый астероид войдет в атмосферу Земли вечером 6 сентября
Фото: depositphotos/sdecoret
Астероид CERNQ52 ожидается в атмосфере Земли вечером 6 сентября. Его диаметр составляет около 1 метра, сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
По его словам, об обнаружении астероида сообщило управление планетарной защиты Европейского космического агентства (ЕКА). Новый объект заметила американская обсерватория Маунт-Леммон.
"Столкновение произойдет в атмосфере Земли над Индийским океаном, недалеко от северо-запада Австралии", – рассказал астроном.
Он добавил, что орбита астероида постоянно пересчитывается.
Ранее стало известно, что ученые из КНР рассматривают возможность уничтожения астероидов, угрожающих Земле, с помощью ядерного оружия. Бомбы могут установить в глубине небесного тела.
Предполагается, что на поверхности астероида беспилотный аппарат сделает глубокое отверстие. Затем на небесное тело будут сбрасывать ядерную бомбу.