Метровый астероид войдет в атмосферу Земли вечером 6 сентября

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Астероид CERNQ52 ожидается в атмосфере Земли вечером 6 сентября. Его диаметр составляет около 1 метра, сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.

По его словам, об обнаружении астероида сообщило управление планетарной защиты Европейского космического агентства (ЕКА). Новый объект заметила американская обсерватория Маунт-Леммон.

"Столкновение произойдет в атмосфере Земли над Индийским океаном, недалеко от северо-запада Австралии", – рассказал астроном.

Он добавил, что орбита астероида постоянно пересчитывается.

Ранее стало известно, что ученые из КНР рассматривают возможность уничтожения астероидов, угрожающих Земле, с помощью ядерного оружия. Бомбы могут установить в глубине небесного тела.

Предполагается, что на поверхности астероида беспилотный аппарат сделает глубокое отверстие. Затем на небесное тело будут сбрасывать ядерную бомбу.

