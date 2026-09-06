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06 сентября, 16:51

Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями на Мичуринском проспекте

Видео: MAX/"Дептранс. Оперативно"

Два автомобиля столкнулись на Мичуринском проспекте в Москве. В результате погиб один человек, еще два пострадали, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

По данным столичного Дептранса, авария произошла в районе пересечения с улицей Удальцова. В МВД уточнили, что нескольким пострадавшим была оказана на месте.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Движение в обоих направлениях затруднено.

Ранее ДТП с участием двух автомобилей, одним из которых является машина марки Ferrari, произошло на Большой Пироговской улице в Москве. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Ущерб городу будет компенсирован в соответствии с законодательством.

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