06 сентября, 16:51Происшествия
Один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями на Мичуринском проспекте
По данным столичного Дептранса, авария произошла в районе пересечения с улицей Удальцова. В МВД уточнили, что нескольким пострадавшим была оказана на месте.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Движение в обоих направлениях затруднено.
Ранее ДТП с участием двух автомобилей, одним из которых является машина марки Ferrari, произошло на Большой Пироговской улице в Москве. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Ущерб городу будет компенсирован в соответствии с законодательством.