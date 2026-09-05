Водитель грузовика задержан после ДТП в Новосибирской области

Фото: МАХ/"СУ СК России по Новосибирской области"

Водитель грузовика задержан после ДТП с пассажирским микроавтобусом в Новосибирской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону

По данным ведомства, он стал виновником аварии, выехав на встречную полосу движения и допустив столкновение с автомобилем Suzuki, а также с микроавтобусом.

Следователи возбудили уже второе уголовное дело – о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Уточняется, что погибший в аварии был водителем микроавтобуса. В настоящий момент 6 пассажиров, в том числе 2 ребенка, госпитализированы.

Авария произошла 5 сентября на 45-м километре автомобильной дороги К-19р в Тогучинском районе. Изначально сообщалось, что там столкнулись только грузовик HOWO и пассажирский микроавтобус.

В результате аварии 1 человек погиб и 12 пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

