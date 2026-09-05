05 сентября, 16:17Происшествия
Легковой автомобиль и два грузовика столкнулись на МКАД
Предварительно, водитель легковушки на скорости резко перестроился и врезался в грузовики. В результате аварии никто не пострадал.
На место прибыли сотрудники оперативных служб. К настоящему моменту движение восстановлено по пяти полосам из шести.
Ранее авария произошла на 45-м километре автомобильной дороги К-19р в Тогучинском районе Новосибирской области. Там врезались грузовик HOWO и пассажирский микроавтобус. В результате 1 человек погиб и 12 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.