Легковой автомобиль и два грузовика столкнулись на МКАД

Легковой автомобиль и два грузовика столкнулись на 103-м километре МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Предварительно, водитель легковушки на скорости резко перестроился и врезался в грузовики. В результате аварии никто не пострадал.

На место прибыли сотрудники оперативных служб. К настоящему моменту движение восстановлено по пяти полосам из шести.

Ранее авария произошла на 45-м километре автомобильной дороги К-19р в Тогучинском районе Новосибирской области. Там врезались грузовик HOWO и пассажирский микроавтобус. В результате 1 человек погиб и 12 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

