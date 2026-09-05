Путин заявил о значимой роли Москвы в технологическом суверенитете России

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Владимир Путин назвал Москву душой и локомотивом развития всей России. Об этом президент заявил во время посещения концертного зала "Зарядье", где состоялось празднование Дня города.

"Сохранение истории и открытость ко всему новому, забота о каждом москвиче и готовность прийти на помощь жителям других регионов делает Москву сильной и в то же время человечной, гостеприимной, душой и локомотивом развития всей России", – подчеркнул президент.

Путин отметил важную роль науки и промышленности Москвы в укреплении технологического суверенитета России. В этом году в городе были запущены новые производства компонентов для отечественных систем связи и электронных устройств, а также налажен выпуск ряда инновационных лекарственных препаратов и медицинских изделий.

"Хочу от души поблагодарить всех, кто вкладывает в реализацию таких важнейших проектов развития свои труды и свои таланты. Вы делаете очень большое дело для всей страны. На протяжении многих лет главным мотором этих и других масштабных инициатив были и остаются команда столичного мэра и сам мэр Москвы. Спасибо", – сказал Путин.

Москве исполнилось 879 лет. Сергей Собянин, поздравляя жителей города с праздником, отметил, что почти девять столетий вобрали в себя много славных и героических дел и сегодня город продолжает традиции, заложенные отцами и дедами. По его словам, Москва не раз сталкивалась с испытаниями, но всегда побеждала невзгоды и становилась сильнее.

Путин ранее подписал указ о присвоении Собянину звания Героя труда России. В нем говорилось, что награда присвоена за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов Москвы.

