"Мосбилет" собрал самые интересные мероприятия выходных в разных районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В выходные, 5 и 6 сентября, Москва отметит День города. В эти дни жители и гости столицы смогут посетить концерты, экскурсии и спектакли, билеты на которые доступны в сервисе "Мосбилет", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Концерты

В библиотеке имени Н. А. Некрасова 6 сентября выступит ансамбль Concentus Noster. Музыканты Юлия Граб (скрипка), Антонио Грамши (блокфлейта, ударные) и Борис Штейнберг (аль-уд) исполнят османскую классическую музыку XVI–XVIII веков, а также произведения Томаса Морли, Георга Телемана и Иоганна Себастьяна Баха. Концерт предназначен для зрителей старше 16 лет.

В усадьбе Кусково в тот же день состоится закрытие музыкального фестиваля "Классика в Кусково". Камерный оркестр "Времена года" под управлением заслуженного артиста РФ Владислава Булахова выступит вместе с гитаристом Аркадием Резником и виолончелистом Олегом Бугаевым.

В программе – сочинения Антонио Вивальди, Георга Телемана, Исаака Альбениса, Николая Кошкина и Пола Дезмонда. Ведущая – Татьяна Сиверская. Мероприятие для зрителей старше 18 лет.

Экскурсии

Арт-кластер "Красный Октябрь" приглашает на авторскую экскурсию по территории бывшей кондитерской фабрики. Ее проведет сотрудник предприятия, который поделится малоизвестными фактами.

Программа включает пешеходную прогулку по старинным корпусам, рассказ об истории комплекса на стрелке Болотного острова, о жизни работников и развитии производства. Затем гости посетят шоколадную студию, где под руководством специалиста приготовят дубайский шоколад и заберут готовое изделие с собой.

Экскурсии пройдут 4–6, 8–13, 15–20, 22–27, 29 и 30 сентября, а также 1 октября. Возрастное ограничение – от 3 лет.

Московский дворец пионеров приглашает на экскурсию "Советский модернизм и детство". Участники познакомятся с архитектурой советского модернизма: остеклением, визуальной проницаемостью и свободной организацией пространства.

Они увидят фасад с мозаикой, зимний сад, фойе концертного зала с фрагментами фрески "Игры и танцы детей мира" Ирины Лавровой-Дервиз, зал 100 фонарей, выставочный, концертный и театральные залы. Экскурсоводы расскажут об истории здания, построенного в 1962 году, его планетарии, ботаническом саде и реконструкции, завершившейся в 2023 году.

Даты: 4–6, 10–13, 17–20, 24, 25 и 27 сентября, 1–4, 8–11, 15–18, 22–25, 29–31 октября, 1, 5–8, 12–15, 19–22, 26–29 ноября, 3–6, 10–13, 17–20, 24–27 и 31 декабря. Возраст – от 6 лет.

Кинопарк "Москино" проведет автобусно-пешеходную экскурсию "За кадром. Секреты большого кино", посвященную выходу сериала "Трудно быть богом". В программе – посещение площадки "Города Ближнего Востока и Средней Азии". Экскурсии пройдут 4–6 сентября. Возрастное ограничение – 6 плюс.

Спектакли

Театр Et Cetera 6 сентября покажет спектакль "Циники" по одноименному роману Анатолия Мариенгофа. Режиссер – Полина Золотовицкая. В ролях – Елизавета Рыжих, Евгений Шевченко, Иван Косичкин и другие артисты.

Постановка рассказывает о героях, которые пытаются приспособиться к стремительно меняющейся реальности, но не находят себе места в новой действительности. Это история о том, как эпоха ломает человека, о предельной любви и попытке сохранить себя в мире, где привычные ценности исчезают. Возраст – 16 плюс.

Московский детский музыкально-драматический театр приглашает на спектакль "Алые паруса" по мотивам произведения Александра Грина. Режиссер Олег Ильин объединил драматургию литературного текста и его музыкальное отображение, добавив визуальные эффекты, танцевальные номера и необычные декорации.

Роли исполняют Евгений Петиш, Вадим Поповичев, Жанна Андреева и Дарья Воробьева. Показы пройдут 6 и 26 сентября, а также 30 и 31 октября. Возраст – от 12 лет.

Ранее "Мосбилет" собрал увлекательные научно-популярные экскурсии для детей. К примеру, в парке "Северное Тушино" организуют цикл мастер-классов "Мир под микроскопом", а в парке "Зарядье" проходят мастер-классы "Как устроен человек" и "В поле зрения".