Число погибших при сходе оползня в Тибете возросло до 31 человека

Фото: AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Китайские спасатели обнаружили тела 31 погибшего при сходе оползня в Тибетском автономном районе КНР на границе с Непалом, сообщила газета "Жэньминь жибао".

Еще 531 человек числится пропавшим без вести.

Вызванное землетрясением и последовавшим за ним оползнем наводнение произошло в Непале 26 августа. В результате были зафиксированы серьезные разрушения в округе Расува. Позже из берегов вышло подпрудное озеро.

По последним данным, погибли 1 252 человека, пропавшими без вести числятся 4 875 человек. Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, числящихся пропавшими.