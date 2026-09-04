04 сентября, 15:42Происшествия
Число погибших при сходе оползня в Тибете возросло до 31 человека
Фото: AP Photo/Rajesh Kumar Singh
Китайские спасатели обнаружили тела 31 погибшего при сходе оползня в Тибетском автономном районе КНР на границе с Непалом, сообщила газета "Жэньминь жибао".
Еще 531 человек числится пропавшим без вести.
Вызванное землетрясением и последовавшим за ним оползнем наводнение произошло в Непале 26 августа. В результате были зафиксированы серьезные разрушения в округе Расува. Позже из берегов вышло подпрудное озеро.
По последним данным, погибли 1 252 человека, пропавшими без вести числятся 4 875 человек. Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, числящихся пропавшими.