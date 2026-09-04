Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 15:47

Технологии

Раннее бронирование вишневого iPhone 18 Pro Max открылось в России

Фото: re-store.ru

Раннее бронирование iPhone 18 Pro Max в темно-вишневом цвете стартовало в России. Смартфон анонсировал магазин электроники Restore.

Забронировать устройство сейчас можно только при полной предоплате, его стоимость составляет 199 990 рублей. Ожидаемый срок поставки, согласно информации на сайте магазина, составляет до 10 недель.

Помимо темно-вишневого цвета, магазин анонсировал версии Silver (серебряный) и Dark Gray (темно-серый), однако оформить их заказ пока нельзя.

Ранее Apple сообщала, что 9 сентября проведет презентацию, на которой представит линейку iPhone 18, включая iPhone 18 Pro и Pro Max. Также, предположительно, пользователям покажут складной iPhone Ultra.

Кроме того, ожидаются анонсы Apple Watch Series 12, Ultra 4, обновленного Apple TV 4K и нового HomePod mini.

Читайте также


технологии

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика