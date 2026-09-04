Раннее бронирование вишневого iPhone 18 Pro Max открылось в России

Фото: re-store.ru

Раннее бронирование iPhone 18 Pro Max в темно-вишневом цвете стартовало в России. Смартфон анонсировал магазин электроники Restore.

Забронировать устройство сейчас можно только при полной предоплате, его стоимость составляет 199 990 рублей. Ожидаемый срок поставки, согласно информации на сайте магазина, составляет до 10 недель.

Помимо темно-вишневого цвета, магазин анонсировал версии Silver (серебряный) и Dark Gray (темно-серый), однако оформить их заказ пока нельзя.

Ранее Apple сообщала, что 9 сентября проведет презентацию, на которой представит линейку iPhone 18, включая iPhone 18 Pro и Pro Max. Также, предположительно, пользователям покажут складной iPhone Ultra.

Кроме того, ожидаются анонсы Apple Watch Series 12, Ultra 4, обновленного Apple TV 4K и нового HomePod mini.