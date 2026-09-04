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04 сентября, 15:18

Город

Тоннель Нововолоколамский-2 отремонтируют на северо-западе Москвы

Фото: главжкх.рф

На северо-западе Москвы стартовали работы по ремонту тоннеля Нововолоколамский-2, расположенного на Волоколамском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Движение транспорта на время работ полностью закрывать не станут, отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова. Вместо этого полосы будут перекрываться в несколько этапов. Это позволит минимизировать неудобства для автомобилистов, сохранив пропускную способность магистрали.

Специалистам предстоит смонтировать новое облицовочное покрытие стен типа "Фронтон". Сначала они установят металлический каркас, на котором закрепят облицовочные панели. Эта система сделает тоннель более красивым, влагостойким и продлит срок его службы. Общая площадь работ составит порядка 5,5 тысячи квадратных метров.

Бирюков подчеркнул, что в Москве постоянно обследуют инженерные сооружения и своевременно ремонтируют их при выявлении дефектов.

Ранее в столице начали ремонт Тушинского тоннеля (Нововолоколамский-1), который проходит под Каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе. Работы проводят в два этапа сразу с обеих его сторон. Движение при этом полностью не закрывается.

Новости Москвы: схему движения изменили в тоннеле под Каширским шоссе

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