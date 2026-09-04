Ярмарка меда открылась на Ореховом бульваре в Москве

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Ярмарка меда заработала на Ореховом бульваре (владение 24) в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

С предложением открыть такую площадку выступили пчеловоды, представляющие свою продукцию на московских ярмарках.

Продукцию туда привезли 14 пасечников из 9 регионов: Тамбовской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Кировской и Кемеровской областей, Республики Адыгеи, Башкирии и Татарстана. Такой формат позволяет найти подходящий продукт даже самому искушенному посетителю.

Широкий ассортимент меда объясняется кочевым пчеловодством. Пасеки не стоят на месте: с ранней весны ульи перевозят к разным медоносам. В зависимости от региона и времени цветения пчелы собирают нектар с черноклена, белой акации, эспарцета, донника, липы и других растений. За сезон пчеловоды получают несколько сортов.

Вкус и запах продукта зависят от растений, с которых пчелы собирают нектар. Например, из Адыгеи привозят немного горьковатый каштановый мед, а в Кировской области получают липовый и кипрейный мед. В средней полосе часто встречается разнотравный мед: пчелы собирают нектар с луговых и полевых растений.

Как рассказала потомственный пчеловод Оксана Елисеева, из Воронежской области в этом году привезли очень насыщенный липовый мед. Также там получают чернокленовый и гречишный.

Кроме обычного меда в банках, на ярмарке можно найти и другие продукты пчеловодства. Например, там есть соты и маточное молочко, которым обычно питаются личинки и пчелиная матка. Оно представляет собой медовую смесь с белками и аминокислотами.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова предупредила, что мед не рекомендуется употреблять детям до года, диабетикам и аллергикам. Она напомнила, что этот продукт содержит очень много фруктозы и глюкозы, поэтому может привести к набору веса или развитию кариеса. Норма в день – не более 1–2 ложек.