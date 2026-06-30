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30 июня, 07:54

Общество

Участник московской ярмарки передает мед со своей пасеки бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участник московской ярмарки в Восточном административном округе Евгений Литвинов регулярно передает мед со своей пасеки и прочие продукты бойцам СВО, а также помогает финансово. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Волонтерством занимается вся семья фермера. Сестра координирует запросы военных в одной из волонтерских групп. В свою очередь, мать, тетя и жена брата фермера закупают продукты и готовят домашнюю еду для отправки на фронт.

Каждый запрос от бойцов рассматривается очень внимательно, поскольку родственники Литвинова также находятся на передовой. Чаще всего солдаты просят продукты, медикаменты, запчасти и рации. Фермер вместе с другими волонтерами собирает и отправляет грузы в подразделения.

"Каждая посылка говорит им, что мы о них помним. Каждый боец чувствует, что мы за них переживаем, любим и ждем", – отметил Литвинов.

Сейчас в его планах собрать мед к следующей отправке и передать через волонтеров в подразделение, где служат его земляки.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года жители ТиНАО передали участникам СВО и жителя приграничья более 150 тонн гуманитарных грузов. Военнослужащим отправили технику, спецснаряжения, средства защиты, письма и детские открытки.

Жители столицы также могут передать подарки участникам спецоперации, детям из новых регионов и животным из приютов через "Домики добра" проекта "Москва помогает". Они открыты до 6 сентября в рамках "Лета в Москве".

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