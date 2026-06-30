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30 июня, 08:34

Транспорт

Жуковский снял ограничения, а Домодедово начал принимать авиарейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"

Аэропорт Жуковский снял ограничения на полеты. Об этом сообщает Росавиация.

Теперь аэропорт принимает и выпускает воздушные суда. Также частично меры перестали действовать и в Домодедово.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", – заявили в Росавиации.

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам напомнили, что статус своего рейса можно посмотреть при помощи онлайн-табло аэропорта.

Домодедово и Жуковский во вторник, 30 июня, несколько раз снимали ограничения, а потом их вновь вводили.

Меры безопасности регулярно устанавливают в московских аэропортах из-за попыток атак вражеских БПЛА на столичный регион. Сергей Собянин сообщал, что с полуночи удалось сбить 56 беспилотников.

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