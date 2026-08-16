Мэр Москвы: новый детский сад в Западном Дегунине откроется 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Западное Дегунино завершилось строительство детского сада на 150 мест, который откроется 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Учреждение расположено на Базовской улице. Рядом с ним возведены три новостройки по программе реновации.

В здании организованы шесть групп. Помещения адаптированы для маломобильных посетителей. На территории обустроены игровые площадки и спортивная зона с мягким резиновым покрытием. Также оборудовано пространство для торжественных мероприятий.

При строительстве детсада использовались отечественные материалы, в том числе из Череповца, Орла, Елабуги, Тульской, Самарской и Московской областей.

Всего с 2011 года в Западном Дегунино за счет городского бюджета и средств инвесторов возведено 13 образовательных объектов, благодаря чему появилось 2330 школьных и дошкольных мест.

Ранее Собянин осмотрел в Хорошёво-Мнёвниках новый корпус школы № 1517, построенный к 1 сентября. Мэр также встретился с педагогами, родителями и учениками учреждения. Собянин отметил, что в школе создано много профильных классов – здесь действуют инженерный и медицинский классы.

Собянин добавил, что новый корпус соответствует всем требованиям. Строительство школы на 400 учащихся 10-х и 11-х классов на улице Генерала Глаголева велось в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП).

