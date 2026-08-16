Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 13:56

Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае

Фото: МАХ/"Прокуратура Пермского края"

Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при опрокидывании рейсового автобуса в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 16 августа в городе Березники на улице Новосодовая. Автобус № 105, который следовал по маршруту Усолье – Березники, съехал с дороги и опрокинулся. По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением.

Медики осмотрели всех пострадавших. Троих взрослых с ушибами доставили в травмпункт. Еще четверых, включая двоих несовершеннолетних, с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма" госпитализировали в приемное отделение Березниковской городской больницы. Всем назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Краевая прокуратура также проводит проверку.

Ранее уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП в Ленинградской области, в котором погиб ребенок. Авария произошла 15 августа на подъезде к поселку Славянка в Приозерском районе.

Как сообщили в региональном МВД, водитель иномарки, в салоне которого находились двое детей, съехал в кювет. Предварительно, автомобилист был пьян. В результате погибла пассажирка 2018 года рождения. Еще один пассажир автомобиля 2018 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Виновник аварии задержан.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика