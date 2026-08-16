Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае

Фото: МАХ/"Прокуратура Пермского края"

Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при опрокидывании рейсового автобуса в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 16 августа в городе Березники на улице Новосодовая. Автобус № 105, который следовал по маршруту Усолье – Березники, съехал с дороги и опрокинулся. По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением.

Медики осмотрели всех пострадавших. Троих взрослых с ушибами доставили в травмпункт. Еще четверых, включая двоих несовершеннолетних, с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма" госпитализировали в приемное отделение Березниковской городской больницы. Всем назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Краевая прокуратура также проводит проверку.

Ранее уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП в Ленинградской области, в котором погиб ребенок. Авария произошла 15 августа на подъезде к поселку Славянка в Приозерском районе.

Как сообщили в региональном МВД, водитель иномарки, в салоне которого находились двое детей, съехал в кювет. Предварительно, автомобилист был пьян. В результате погибла пассажирка 2018 года рождения. Еще один пассажир автомобиля 2018 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Виновник аварии задержан.

