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07 октября, 08:31

Безопасность

МВД РФ предупредило о программе удаленного доступа в фейковых "антирадарах"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мошенники распространяют в Сети поддельные приложения для установки "антирадара", через которые на гаджеты россиян попадает программа удаленного доступа, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

С ее помощью аферисты похищают деньги со счетов и оформляют на владельцев устройств кредиты. Потенциальным жертвам предлагают скачать приложение "антирадара", которое на самом деле является вредоносной разработкой. При установке на устройство попадает APK-файл удаленного доступа, дающий мошенникам полный контроль над гаджетом.

В ведомстве советуют устанавливать приложения только из проверенных источников, а также внимательно проверять название разработчика и читать отзывы пользователей перед скачиванием.

Ранее сообщалось, что мошенники через Telegram предлагают россиянам установить приложения, недоступные в России или удаленные из App Store, для доступа к личным данным. Такая схема может обернуться блокировкой устройства и потерей информации.

Настоящий владелец аккаунта может дистанционно отметить iPhone как потерянный или заблокировать его с помощью функции "Найти iPhone". Также данные, которые хранятся на устройстве и в iCloud, могут быть удалены.

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