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28 сентября, 22:19

Безопасность

Мошенники стали красть данные россиян под предлогом установки удаленных приложений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники предлагают россиянам через Telegram установить приложения, недоступные в России или удаленные из App Store, чтобы получить доступ к личным данным. Об этом РИА Новости сообщили в магазине приложений RuStore и IT-компании F6.

Пользователей заманивают в телеграм-каналы, где обещают помочь с установкой нужных программ. После перехода жертве предлагают выйти из своей учетной записи на устройстве и войти в чужой аккаунт, данные которого передают "кураторы" канала.

Такая схема может привести к блокировке устройства и потере информации. Настоящий владелец аккаунта способен дистанционно пометить iPhone как потерянный или заблокировать его через функцию "Найти iPhone". Кроме того, хранящиеся на устройстве и в iCloud данные могут быть удалены.

"При этом пострадавший теряет доступ как к своему Apple ID, так и к аккаунту, который ему передали мошенники. Восстановить устройство и вернуть сохраненную информацию в таких случаях чаще всего уже не удается", – прокомментировали эксперты компаний.

В F6 и RuStore также предупредили о другой схеме, связанной с установкой RuStore на iPhone. Еще в 2025 году в интернете начали распространяться предложения скачать версию магазина для устройств Apple, однако приложения RuStore для iOS не существует.

Специалисты порекомендовали проверять источники информации и не выполнять инструкции из сторонних чатов и непроверенных телеграм-каналов.

Ранее стала известна еще одна мошенническая схема: аферисты начали создавать в мессенджере Telegram мини-приложения, которые могут имитировать платформу "Яндекс Задания", и под предлогом быстрого заработка на них выманивать деньги и данные.

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