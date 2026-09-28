Актер Максим Матвеев выступил за матриархат

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Актер Максим Матвеев в интервью Лауре Джугелии заявил, что женщины мудрее мужчин, и поддержал идею матриархата. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам Матвеева, женская природа в контексте современного мира стоит на первом месте. Кроме того, женщина по своей природе гораздо более созидательна, чем мужчина, отметил артист. Он убежден, что войны прекратились бы, если бы миром управляли женщины.

"Я очень жду, когда это произойдет. Не то чтобы повсеместный матриархат, но тем не менее. В женщине скрыто больше мудрости, чем в мужчине, в силу ее физиологической роли в том числе", – поделился Матвеев.

В ходе беседы Джугелия рассказала о впечатлениях после родов, назвав этот опыт настоящим чудом. Матвеев добавил, что как мужчина чувствует не только причастность к созданию жизни, но и большую ответственность.

Ранее певец Юрий Лоза также рассуждал на эту тему. По его словам, статистика подтверждает, что современный мир больше не заточен под мужчин. Мужчины в среднем живут на 4–5 лет меньше женщин, почти вдвое чаще страдают от рака легких и сердечных заболеваний. Лоза также жаловался, что женщины "оккупировали все виды спорта, которые раньше были исключительно мужскими" и "управляют теми же структурами, что и мужчины".

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец не согласился с исполнителем и сказал, что современный мир остается мужским. В подтверждение он предложил посмотреть на гендерную структуру органов власти и перечень лиц, принимающих ключевые решения в разных отраслях.

В свою очередь, клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский объяснил такие рассуждения Лозы тем, что мужчины старшего поколения выросли в культуре, где лидером почти всегда был мужчина. Но теперь монополия конкретного пола на работу ушла в прошлое.

