Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 21:41

Шоу-бизнес

Актер Максим Матвеев выступил за матриархат

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Актер Максим Матвеев в интервью Лауре Джугелии заявил, что женщины мудрее мужчин, и поддержал идею матриархата. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам Матвеева, женская природа в контексте современного мира стоит на первом месте. Кроме того, женщина по своей природе гораздо более созидательна, чем мужчина, отметил артист. Он убежден, что войны прекратились бы, если бы миром управляли женщины.

"Я очень жду, когда это произойдет. Не то чтобы повсеместный матриархат, но тем не менее. В женщине скрыто больше мудрости, чем в мужчине, в силу ее физиологической роли в том числе", – поделился Матвеев.

В ходе беседы Джугелия рассказала о впечатлениях после родов, назвав этот опыт настоящим чудом. Матвеев добавил, что как мужчина чувствует не только причастность к созданию жизни, но и большую ответственность.

Ранее певец Юрий Лоза также рассуждал на эту тему. По его словам, статистика подтверждает, что современный мир больше не заточен под мужчин. Мужчины в среднем живут на 4–5 лет меньше женщин, почти вдвое чаще страдают от рака легких и сердечных заболеваний. Лоза также жаловался, что женщины "оккупировали все виды спорта, которые раньше были исключительно мужскими" и "управляют теми же структурами, что и мужчины".

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец не согласился с исполнителем и сказал, что современный мир остается мужским. В подтверждение он предложил посмотреть на гендерную структуру органов власти и перечень лиц, принимающих ключевые решения в разных отраслях.

В свою очередь, клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский объяснил такие рассуждения Лозы тем, что мужчины старшего поколения выросли в культуре, где лидером почти всегда был мужчина. Но теперь монополия конкретного пола на работу ушла в прошлое.

Читайте также


шоу-бизнес

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика