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28 сентября, 21:18

Общество

Путин поручил помогать раненым участникам СВО возвращаться к мирной жизни

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин поручил сделать все, чтобы раненые бойцы специальной военной операции были востребованы на гражданке. Об этом глава государства заявил на встрече с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

Встреча прошла по случаю Дня работника атомной промышленности. Лихачев доложил, что госкорпорация развернула большую работу с фондом "Защитники Отечества". В ответ Путин сказал, что надо сделать все для того, чтобы участники СВО чувствовали себя полноценными людьми.

"Чтобы и спортом занимались, и работа чтобы была у них достойная", – отметил Путин.

Ранее президент РФ заявил, что военкоматы обязаны передавать школам открытую информацию об участниках спецоперации. Путин также добавил, что сохранением памяти о бойцах СВО должна заниматься не только система образования, а вся система государственной власти: и региональной, и местной, и федеральной.

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