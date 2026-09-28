Путин обновил состав комиссии по защите гостайны

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Владимир Путин подписал указ, меняющий состав межведомственной комиссии по защите государственной тайны. Документ опубликован на портале правовой информации.

В комиссию вошли заместитель директора ФСТЭК России Олег Кадочников, который занял должность заместителя председателя, заместитель генерального директора по безопасности госкорпорации "Роскосмос" Сергей Каштанов и заместитель министра внутренних дел Алексей Макаров.

Из состава исключены бывший заместитель директора ФСТЭК Александр Брагин, бывший заместитель генерального директора по безопасности "Роскосмоса" Сергей Демин и бывший заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ирины Шварцман от должности заместителя министра просвещения. Указывалось, что Шварцман покинула пост по собственному желанию. Она занимала должность замминистра с 2024 года.

