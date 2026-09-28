Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 20:47

Технологии

Экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков введен в 34 регионах России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Правительство России утвердило экспериментальный правовой режим для использования роботов-доставщиков (роверов) в 34 регионах. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Режим будет действовать три года. Он охватывает Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Башкирию, Татарстан, Удмуртию и Чувашию, Краснодарский, Красноярский, Пермский и Приморский край, а также ряд областей и федеральную территорию Сириус.

Документ устанавливает требования к роверам: ширина – не более 80 сантиметров, длина – не более 110 сантиметров, вес без груза – не более 120 килограммов, скорость – не более 25 километров в час, мощность электродвигателя – не более 4 киловатта. На корпус робота должен быть нанесен QR-код для идентификации оператора.

К концу третьего года действия режима парк роверов может достигнуть 12 тысяч единиц, а их совокупный пробег – 10,8 миллиона километров.

Ранее сообщалось, что Минтранс России до конца года определит города, где пройдет эксперимент по доставке грузов с помощью дронов. Между тем законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах, который урегулирует порядок такой доставки, планируется внести в Госдуму в течение ближайших нескольких недель.

Читайте также


технологии

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика