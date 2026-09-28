Экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков введен в 34 регионах России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Правительство России утвердило экспериментальный правовой режим для использования роботов-доставщиков (роверов) в 34 регионах. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Режим будет действовать три года. Он охватывает Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Башкирию, Татарстан, Удмуртию и Чувашию, Краснодарский, Красноярский, Пермский и Приморский край, а также ряд областей и федеральную территорию Сириус.

Документ устанавливает требования к роверам: ширина – не более 80 сантиметров, длина – не более 110 сантиметров, вес без груза – не более 120 килограммов, скорость – не более 25 километров в час, мощность электродвигателя – не более 4 киловатта. На корпус робота должен быть нанесен QR-код для идентификации оператора.

К концу третьего года действия режима парк роверов может достигнуть 12 тысяч единиц, а их совокупный пробег – 10,8 миллиона километров.

Ранее сообщалось, что Минтранс России до конца года определит города, где пройдет эксперимент по доставке грузов с помощью дронов. Между тем законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах, который урегулирует порядок такой доставки, планируется внести в Госдуму в течение ближайших нескольких недель.

