Модульный турпродукт для иностранных туристов создадут на Золотом кольце

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Межрегиональная команда Золотого кольца договорилась сформировать общее международное позиционирование туристического пространства и подготовить модульный продукт для гостей из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе Центра стратегических разработок (ЦСР).

Договоренность была достигнута по итогам стратегической сессии в рамках программы развития въездного туризма "Открой твою Россию 2.0". Приоритетными рынками для продвижения маршрута выбрали Китай и арабские страны.

Первый замруководителя аппарата правительства РФ Валерий Сидоренко отметил, что чем сильнее общее предложение, тем выше интерес ко всему маршруту и тем больше возможностей у каждого региона. По его словам, для иностранного туриста Золотое кольцо должно выглядеть как единый образ и одно путешествие.

Адаптация предложения при этом не должна сводиться к переводу маршрутов на иностранные языки. Регионам нужно переосмыслить содержание через образы, истории и впечатления, близкие целевым аудиториям.

Представители Ярославской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Костромской, Московской и Нижегородской областей, а также туристической отрасли и экспертного сообщества обсудили комбинации регионов, длительность поездок, логистику и сезонность. Среди первых идей – объединить водные путешествия, культурные маршруты, народные промыслы, гастрономию и объекты промышленного наследия в единый модульный продукт.

Владимирская область планирует продвигать за рубежом белокаменное зодчество, гастрономические и промышленные маршруты. Дополнить программы могут ретропоезда между туристическими центрами и отдельные предложения для путешественников из мусульманских стран.

Для Ярославской области основой модулей могут стать Волга и круизы, театральная история и индустриальное наследие советского периода. Иностранным гостям предлагают показать историю первого русского профессионального театра и познакомить с его закулисьем.

В свою очередь, Тверская область предложила включить в программу природный и рекреационный туризм на Волге и в Завидово. Возможным направлением сотрудничества станет маршрут по следам путешествия Афанасия Никитина, ориентированный в том числе на туристов из Индии.

Костромская область сделает акцент на водных, гастрономических и культурно-познавательных поездках с использованием узнаваемых образов региона – ювелирной столицы России, Снегурочки и Ивана Сусанина.

Ивановская область планирует объединить в модулях древнерусскую историю, конструктивизм, народные промыслы и творчество Андрея Тарковского. Нижегородская область предложила короткие железнодорожные путешествия из Москвы, паломнические программы и кольцевой круизный маршрут по Волге и Оке.

В основу нового продукта заложат набор базовых и дополнительных модулей. Иностранные туристы смогут комбинировать их в зависимости от интересов и доступного времени. Концепцию планируют протестировать с зарубежными туроператорами в октябре – ноябре 2026 года.

Заместитель генерального директора ЦСР Александра Усачева сообщила, что после зарубежной апробации команда сможет скорректировать состав модулей, логистические связки и содержание программ перед началом международного продвижения. Итоговые проекты участников программы "Открой твою Россию 2.0" представят экспертному совету 13 ноября.

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