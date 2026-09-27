Турэксперт Васильева предложила пять лучших курортов для отдыха в межсезонье в РФ

Межсезонье – один из самых недооцененных периодов для путешествий по России. Да, кое-где уже портится погода, и некоторые туристические объекты берут паузу, но плюсов тоже немало: меньше туристов и очередей к достопримечательностям, а цены на отдых снижаются. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, куда поехать по России, если отпуск выпал на октябрь или ноябрь.





Петрозаводск

По данным экспертов туристического рынка, отдых в Петрозаводске в сентябре 2026 года подешевел заметнее всего: уже в первый осенний месяц цены на проживание в городе снизились на 29% по сравнению с августом. Средняя стоимость ночи в отеле в низкий сезон составила 5 130 рублей в сутки за номер на двоих, а вообще цены начинаются от 2 000 рублей за апартаменты или комнату в мини-отеле.

Осенью в Карелии уже довольно прохладно и мокро, к ноябрю температура воздуха опускается до 0°C, но северной природе это даже придает особый шарм. Туристов тут уже мало, можно практически в одиночестве гулять по берегам Ладожского и Онежского озер, любоваться деревянной архитектурой на острове Кижи и восстанавливать здоровье в санатории "Марциальные воды". Это первый курорт на территории России, основанный еще Петром I, который сам регулярно приезжал сюда на лечение и даже построил себе здесь деревянный дворец.

Санаторий известен своей габозерской лечебной грязью, богатой сульфидами железа. Вода из местных минеральных источниках показана при дефиците железа, а грязью лечат болезни опорно-двигательного аппарата. Стоимость оздоровительных программ начинается от 5 300 рублей в сутки с человека, сюда включено проживание, трехразовое питание и лечение по программе, минимальный срок бронирования – две ночи.

Как добраться и сколько стоит: до Петрозаводска – 1,5 часа в пути в одну сторону и от 22 000 рублей за билеты туда и обратно. До санатория от железнодорожного вокзала Петрозаводска ежедневно в 12:40 отправляется автобус (с надписью "Марциальные воды"), в пути около 1,5 часа, билет – 400 рублей в одну сторону. В Кижи быстрее и красивее всего добраться на метеоре по Онежскому озеру, в пути 1 час 20 минут в одну сторону, билет туда и обратно – 5 200 рублей с человека, вся поездка вместе с пребыванием на острове займет шесть часов. Билет в музей-заповедник оплачивается отдельно – 1 200 рублей.

Сочи

К октябрю пляжный сезон в Сочи уже заканчивается, а до горнолыжного еще далеко. Тем временем, здесь в это время стоит максимально комфортная для прогулок погода – днем +15 ... +18°C, правда, бывают дожди и ветер. В межсезонье остаются открытыми большинство экотроп Сочинского национального парка, сокращается только время их работы, чтобы не гулять по темноте. Например, круглый год можно прогуляться по тропе "33 водопада", пролегающей вдоль горного ручья Джегош, к Волконскому ущелью и Змейковским водопадам. А вот к каньону Псахо сходить уже не получится – эта тропа открыта только с мая по сентябрь.

Кстати, именно в межсезонье в Сочи можно устроить себе аттракцион "из зимы в лето": на берегу моря еще тепло, а в горах к октябрю-ноябрю уже существенно холодает. Всего за полчаса можно прокатиться от Розы Хутор до Олимпийской деревни и словно в режиме быстрой перемотки посмотреть как летняя погода сменяется практически зимней.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Сочи – 3,5–4 часа в пути в одну сторону и от 8 800 рублей за билеты туда и обратно. "Ласточка" от Розы Хутор до Олимпийской деревни – от 240 рублей в одну сторону и около 30 минут в пути. Вход в Сочинский национальный парк – 300 рублей, посещение некоторых экотроп оплачивается отдельно – 400 рублей за каждую с человека.

Дагестан

В Дагестане в межсезонье стоит неплохая погода – около +10 ... +15 °C и немало солнечных дней. В Махачкале туристы обычно не задерживаются и используют ее как перевалочный пункт по дороге к природным красотам региона и древним памятникам. Стоит съездить в Дербент и прогуляться по древней крепости Нарын-Кала VIII века, а также оценить шикарные виды Сулакского каньона, лучшие из которых открываются со смотровой площадки в поселке Дубки.

Маршруты в Дагестане в основном автомобильные, так что имеет смысл брать экскурсию прямо из Махачкалы.

Кухня региона – это отдельная достопримечательность: лепешки чуду, кашу из кураги, овечий сыр, курзе (блюдо, похожее на пельмени) и многое другое.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Махачкалы – 3 часа в пути в одну сторону и от 10 500 рублей за билеты туда и обратно. Цена на однодневные экскурсии из Махачкалы в Дербент, к Сулакскому каньону и другим ключевым достопримечательностям начинаются в среднем от 2 900 рублей с человека.

Кавказские Минеральные Воды

Осенью у санаториев сезон не заканчивается, а продолжается с новой силой. Кавказские Минеральные Воды – одна из главных здравниц страны, объединяющая сразу несколько оздоровительных курортов. Самый крупный из них – Пятигорск, на его территории сразу несколько минеральных источников с разных составом, а также знаменитые лермонтовские места.

Кисловодск известен своими нарзанами, Ессентуки считается самым спокойным и тихим курортом, а самый маленький – Железноводск, расположенный в окружении живописных лесов. На территории каждого из курортов есть как недорогие санатории, в которых мало что изменилось со времен Советского союза, так и спа-комплексы премиум-класса.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Минеральных Вод – 3–3,5 часа в пути в одну сторону и от 11 500 рублей за билеты туда и обратно, далее на автобусе или электричке до нужного курорта. Цены на путевки начинаются от 2 500 рублей в сутки (включено проживание и завтраки); путевки с проживанием, трехразовым питанием и лечением по программе стоят от 4 000 рублей в сутки. Во многих санаториях требуют санаторно-курортную карту и есть ограничение на минимальное количество ночей.

Мурманск

С конца августа в Мурманске и окрестностях уже начинается сезон северного сияния. Вероятность пока не так велика, как зимой, но она есть: с 20 по 24 сентября, по данным Лаборатории солнечной астрономии, шансы составляли от 5 до 19% в разные дни. Ближе к зиме они будут расти, особенно если выбрать места подальше от городской иллюминации, поймать ясную безоблачную погоду и следить за прогнозом космической погоды, а экскурсии за северным сиянием уже предлагают.

Сезон китов уже подходит к концу, в сентябре-ноябре шансы увидеть морских гигантов минимальные, но все же есть. Но даже если с фотоохотой на горбатых и других китов не повезет, местная природа в пасмурную северную осень выглядит особенно атмосферно, и морская прогулка точно того стоит.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Мурманска – 2,5 часа в пути в одну сторону и от 7 000 рублей за билеты туда и обратно. Однодневная экскурсия из Мурманска в Териберку за северным сиянием обойдется от 3 000 рублей с человека, сюда входит трансфер туда и обратно и фотографии на профессиональную камеру; морская прогулка – от 4 000 рублей.