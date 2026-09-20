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20 сентября, 08:30

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Турэксперт Васильева рассказала о пяти российских курортах с термальными источниками

Спа под открытым небом: пять российских курортов с термальными источниками

Искупаться в горячей воде в прохладную погоду – в этом есть особое удовольствие. Снаружи уже свежо, от воды идет пар, а сама вода часто насыщена разными полезными для здоровья веществами. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, где можно посетить "природное спа".

Сочи

Фото: matsesta.info

Один из крупнейших бальнеологических курортов в России, которому уже более 120 лет. Ключевую роль в его развитии сыграл Иосиф Сталин, который прошел здесь курс лечения, остался крайне доволен и не только начал рекомендовать Мацесту соратникам, но и сделал ее курортом Всесоюзного значения.

Местные воды насыщены сероводородом, из-за чего пахнет здесь довольно специфически, но и пользу сложно переоценить. Сероводород улучшает микроциркуляцию крови не только в коже, но и в хрящах и внутренних органах, запускает процессы регенерации и снимает воспаления. Принимают здесь только с санитарно-курортной картой, так как это не спа, а полноценное лечение.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Сочи – 3,5 часа в одну сторону и в среднем от 10 500 рублей за билеты туда и обратно, прямо из аэропорта до станции Мацеста ходит "Ласточка" (около 30 минут в пути и от 172 рублей за билет в одну сторону) и еще 25 минут на автобусах № 120, 121 или 7 до остановки "Старая Мацеста". Курс из восьми ванн стоит от 14 280 рублей, сюда также входит прием врача. Стоимость одной процедуры начинается от 590 рублей (например, сероводородный душ или орошение). Размещение в санатории рядом с курортом – от 20 760 рублей с человека на три ночи (это минимум для бронирования), сюда входит проживание, трехразовое питание и оздоровление по программе санатория. Программы Мацесты оплачиваются отдельно.

Тюмень

Фото: marcial.ru

Тюмень иногда называют столицей термальных вод в России. Всего в области более 20 курортов, местные воды насыщены кремнием, магнием, железом, кальцием, бромом, йодом и другими элементами.

Температура воды в бассейнах на разных курортах колеблется от +36°C до +48°C круглый год. Некоторые из них находятся в черте города, например майер-курорт "Марциаль" (на одной территории с аквапарком), другие на природе, например "Сосновый бор".

Как добраться и сколько стоит: стоимость посещения: курорт "Марциаль" – от 3 100 рублей в день (ограничение по времени до пяти часов), "Сосновый бор" – от 1 200 рублей в день. Перелет до Тюмени – около трех часов в пути в одну сторону и в среднем от 10 000 рублей за билеты туда и обратно, до "Соснового бора" – около 36 минут на электричке до станции Винзили (билет в одну сторону около 100 рублей) и оттуда около 20 минут на такси.

Хвалынск, Саратовская область

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Относительно молодой курорт в Саратовской области, который расположен на территории национального парка. Здесь можно поплавать в бассейнах с природной термальной водой в окружении реликтовых лесов и с видом на Волгу и холмы. Зимой рядом работает горнолыжный курорт.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Саратова – 1,5–2 часа в пути в одну сторону и от 5 900 рублей за билеты туда и обратно, оттуда до Хвалынска – примерно 5 часов на автобусе (билет в одну сторону от 1 320 рублей) и далее до курорта около 10 минут на такси. Стоимость посещения – от 1 300 рублей на 2 часа 20 минут.

Екатеринбург

Фото: baden-land.ru

В Екатеринбурге находится самый большой термальный бассейн на Урале. Он расположен в черте города, но при этом – в сосновом бору и наполняется из глубинной скважины. Самый большой бассейн – открытый, площадью почти 500 квадратных метров, также есть закрытые: морской с солями Красного моря, аэромассажный и гидромассажный.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Екатеринбурга – 2,5 часа в пути в одну сторону и от 7 800 рублей за билеты туда и обратно. Стоимость посещения – от 1 800 рублей за два часа.

Камчатка

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Эпсилон/Олег Никишин

Логично, что в регионе с таким количеством вулканов будет полно и термальных источников. Их на полуострове правда много, но большинство "дикие", и купаться в них можно только на свой страх и риск. Те, что облагорожены цивилизацией, сосредоточены в основном у села Паратунка и поселка Термального. Здесь вокруг источников построены турбазы и глэмпинги, рядом с бассейнами есть лежаки, раздевалки и душевые. Санаторно-курортная карта на местных турбазах, как правило, не нужна.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Петропавловска-Камчатского – 8–9 часов в пути в одну сторону и примерно от 35 000 рублей за билеты туда и обратно. От города до поселка Термального ходит автобус № 111, дорога займет чуть меньше двух часов (Паратунка немного ближе, по тому же маршруту), стоимость билета – от 215 рублей в одну сторону. Стоимость размещения на турбазе начинается от 6 800 рублей в сутки за номер на двоих.

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Васильева Екатерина

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