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Лидер французской партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, баллотирующийся в президенты, заявил, что прекратит любое финансирование Украины, если победит на выборах в 2027 году. Об этом он сообщил в эфире телеканала LCI.

"Я хочу прекратить любое финансирование, я хочу поддержать усилия президента США Дональда Трампа для мира", – сказал политик.

По его словам, выделенные Францией Киеву 25 миллиардов евро (около 28,7 миллиарда долларов) лишили французские власти возможности сдерживать цены на топливо и электроэнергию.

Ранее лидер парламентской фракции правой партии Франции "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну в случае прямого участия НАТО. Она предложила провести международную конференцию, чтобы обсудить возможные пути прекращения боевых действий.

Кроме того, Ле Пен подчеркнула, что Франция больше не может предоставлять Украине финансовую помощь в прежнем объеме. Однако она отметила готовность страны продолжать обучение украинских военнослужащих.