Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 16:49

Политика

Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян пообещал прекратить финансирование Киева

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Лидер французской партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, баллотирующийся в президенты, заявил, что прекратит любое финансирование Украины, если победит на выборах в 2027 году. Об этом он сообщил в эфире телеканала LCI.

"Я хочу прекратить любое финансирование, я хочу поддержать усилия президента США Дональда Трампа для мира", – сказал политик.

По его словам, выделенные Францией Киеву 25 миллиардов евро (около 28,7 миллиарда долларов) лишили французские власти возможности сдерживать цены на топливо и электроэнергию.

Ранее лидер парламентской фракции правой партии Франции "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну в случае прямого участия НАТО. Она предложила провести международную конференцию, чтобы обсудить возможные пути прекращения боевых действий.

Кроме того, Ле Пен подчеркнула, что Франция больше не может предоставлять Украине финансовую помощь в прежнем объеме. Однако она отметила готовность страны продолжать обучение украинских военнослужащих.

Читайте также


политика

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика