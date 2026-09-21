Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 13:14

Экономика

ЦБ выпустит в обращение серебряную монету в честь мультфильма "Золотая антилопа"

Фото: cbr.ru

Центробанк России 22 сентября вводит в обращение памятные монеты, посвященные мультфильму "Золотая антилопа". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Серия "Российская (советская) мультипликация" пополнится серебряной монетой номиналом 3 рубля и двумя монетами из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей.

Серебряная монета – круглая, диаметром 39 миллиметров, с выступающим кантом и рифленым гуртом. На аверсе размещены рельефный герб России, надпись "Российская Федерация", товарный знак монетного двора, номинал и год выпуска. На реверсе – цветное изображение героев мультфильма и надпись "Золотая антилопа". Фон выполнен методом лазерного матирования.

Тираж серебряной монеты – 7 тысяч экземпляров. Монеты из недрагоценных металлов выглядят аналогично. В ЦБ уточнили: выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа и обязательны к приему по номиналу без ограничений.

Ранее Центробанк выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии "Красная книга". Монеты посвящены трем видам животных, находящимся под охраной государства: кавказской лесной кошке, очковой гаге и ушастой круглоголовке. Каждая изготовлена из серебра 925-й пробы. Тираж каждой монеты – 5 тысяч штук.

Читайте также


экономика

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика