ЦБ выпустит в обращение серебряную монету в честь мультфильма "Золотая антилопа"

Фото: cbr.ru

Центробанк России 22 сентября вводит в обращение памятные монеты, посвященные мультфильму "Золотая антилопа". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Серия "Российская (советская) мультипликация" пополнится серебряной монетой номиналом 3 рубля и двумя монетами из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей.

Серебряная монета – круглая, диаметром 39 миллиметров, с выступающим кантом и рифленым гуртом. На аверсе размещены рельефный герб России, надпись "Российская Федерация", товарный знак монетного двора, номинал и год выпуска. На реверсе – цветное изображение героев мультфильма и надпись "Золотая антилопа". Фон выполнен методом лазерного матирования.

Тираж серебряной монеты – 7 тысяч экземпляров. Монеты из недрагоценных металлов выглядят аналогично. В ЦБ уточнили: выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа и обязательны к приему по номиналу без ограничений.

Ранее Центробанк выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии "Красная книга". Монеты посвящены трем видам животных, находящимся под охраной государства: кавказской лесной кошке, очковой гаге и ушастой круглоголовке. Каждая изготовлена из серебра 925-й пробы. Тираж каждой монеты – 5 тысяч штук.

