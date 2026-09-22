Кравцов заявил, что профильное обучение в старших классах углубит знания школьников

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Профильное обучение в старших классах поможет школьникам углубленно изучать предметы, соответствующие их профессиональным планам. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"При этом важно, чтобы у ребенка сохранялась возможность осознанно определиться с дальнейшей траекторией развития", – добавил Кравцов, которого цитирует ТАСС.

Министр пояснил, что именно поэтому профориентация начинается задолго до 10–11-х классов. С 2023 года она стала неотъемлемой частью образовательного процесса. В школах действует единая модель профориентации, которая включает курс "Россия – мои горизонты", проект "Билет в будущее" и профильные классы.

Ранее Минпросвещения России утвердило федеральный государственный образовательный стандарт для 10–11-х классов. С 1 сентября 2027 года старшеклассники смогут либо ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, либо выбрать план с углубленным изучением отдельных дисциплин в зависимости от профиля.

Всего предусмотрено 6 профилей: агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный. В рамках профилей можно создавать специализированные классы – медицинские, инженерные, лингвистические и другие.

Согласно новому стандарту, минимальное количество учебных занятий за два года обучения в 10–11-х классах составит 2 312 часов. При этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов в каждом классе.