Экс-вратарь сборной России Нигматуллин стал отцом в третий раз

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сообщил в своем телеграм-канале, что его супруга, телеведущая и модель Эвелина Сынча родила дочь. Девочку назвали Адалин.

"22 сентября – самый счастливый день в жизни нашей семьи. На свет появилась наша дочь Адалин. Мы навсегда запомним этот день и людей, которые были рядом", – написал Нигматуллин.

Он также опубликовал несколько фотографий с появившимся на свет ребенком.

Нигматуллин и Сынча поженились в ноябре 2025 года. В 2024-м экс-голкипер развелся со своей первой женой Еленой после 26 лет брака. У них есть двое совместных детей.

Ранее стало известно, что второго ребенка ждет блогер Арина Савастру. О пополнении в семье она объявила на совместном концерте с Инстасамкой (настоящее имя – Дарья Еропкина).

