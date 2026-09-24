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Общество

Кравцов призвал давать домашнее задание с учетом общей нагрузки на школьников

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Домашнее задание в школах должно задаваться в пределах установленных объемов, а учителям необходимо соотносить нагрузку по своему предмету с заданиями других педагогов. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Учителям важно внимательно отнестись к детям и понимать, что есть задания и по другим предметам, соотносить нагрузку. Поэтому есть предельный объем часов, и из этого расчета должно задаваться домашнее задание", – цитирует Кравцова ТАСС.

Согласно рекомендациям Минпросвещения РФ, для учеников 2–3-х классов норма выполнения домашней работы составляет до полутора часов, для 4–5-х классов – до двух часов, для 6–8-х классов – до двух с половиной часов, для 9–11-х классов – до трех с половиной часов.

Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещения РФ системно борется с необъективностью выставления отметок в школах. Он уточнил, что объективность учителя напрямую связана с наличием четких и понятных критериев. Такой подход позволяет оценивать знания точнее, чем обычная пятибалльная система.

Минпросвещения РФ также утвердило федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, который вступит в силу 1 сентября 2027 года. В результате минимальное количество учебных занятий за два года обучения в 10–11-х классах составит 2 312 часов.

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