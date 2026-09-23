Эксперт Волынец назвала 9 уроков в день в российских школах угрозой здоровью детей

Российские школьники массово пожаловались на перегруженное расписание, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. К примеру, в одном из учебных заведений в расписание поставили девять уроков. Почему так происходит и могут ли родители как-то на это повлиять, разбиралась Москва 24.

"Добираюсь домой в 5–6 вечера"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своих социальных сетях опубликовала обращения школьников, которые пожаловались на перегруженное расписание. По ее словам, каждое второе письмо с начала учебного года касается количества уроков.





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Всего лишь третья неделя учебы, а многие в отчаянии и не понимают, как с таким графиком успевать посещать секции, кружки, а также готовиться к экзаменам с репетиторами.

По словам одного из детей, в 7–11-х классах утверждена норма не более семи уроков в день, однако в расписание добавляют обязательную внеурочную деятельность. Причем проблема касается не только его класса, но и параллели.

Другой ученик сообщил о девяти уроках и принудительных дополнительных занятиях. По его словам, все протестуют против таких "допов", но повлиять на ситуацию не получается.

"Я добираюсь домой в 5–6 вечера, а там еще куча уроков и догонять программу. Когда мне жить?" – написал он.

Еще один школьник рассказал об учебе с 08:30 до 16:30, где на отдых отводится всего два часа, а после – дополнительные занятия. Отсутствовать на них можно только по уважительным причинам: например, из-за тренировки или семейных обстоятельств.

Кроме того, некоторые одиннадцатиклассники сообщили о восьми уроках дважды в неделю. По их словам, страдает подготовка к экзаменам, так как многие не успевают к репетиторам и вынуждены пропускать занятия.

При этом ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести полувыходной школьный день по средам. По его словам, такой подход активно применяется за границей и помогает гибко распределять нагрузку в зависимости от возраста учеников.

"План достаточно раздутый"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Расписание утверждается в начале учебного года и не сильно меняется впоследствии, пояснил Москве 24 председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков.

"Оно может корректироваться, только если учитель заболел или уволился, но в целом остается стабильным. Проблема не в том, что администрация школы пытается испортить ученикам жизнь. Есть обстоятельства, которые она не может изменить самостоятельно", – добавил он.



В частности, завуч не способен уменьшить учебный план: нужно составить расписание так, чтобы в него поместились все уроки.





Дмитрий Казаков председатель профсоюза "Учитель" Их действительно много, и план достаточно раздутый. Появляются новые предметы, добавляется внеурочная деятельность, которую дети иногда воспринимают как обычные занятия, так как формально они тоже обязательны.

При этом многие заведения переходят на пятидневку: по мнению эксперта, в таких условиях уместить все занятия стало сложнее.

"Еще пару-тройку лет назад большинство школ училось на шестидневке. Вот один из итогов: если переходить на пятидневку, нужна оптимизация всего учебного плана", – уточнил Казаков.



Еще одной серьезной проблемой эксперт назвал дефицит кадров. Когда учитель работает не в одном заведении, завуч или ответственное лицо подстраивает расписание под его уроки. Поэтому бывает так, что русский язык, математика, физика оказываются под конец учебного дня.



"Дело не в том, что существуют злые администрации школ, хотя и такое может быть: иногда расписание составляется некорректно. Но главным образом проблема в большом объеме учебных предметов", – резюмировал он.

"Прямая угроза здоровью детей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Москвой 24 выразила серьезную обеспокоенность ситуацией с перегруженным расписанием, особенно в начале учебного года.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Это прямая угроза здоровью детей – как физическому, так и психологическому. С точки зрения санитарных норм в российских школах действуют четкие ограничения. Для учащихся 5–6-х классов максимальная нагрузка не должна превышать 6 уроков в день, для 7–11-х классов – 7, поэтому 9 уроков – это грубое нарушение СанПиН.

В начале учебного года, когда дети еще не адаптировались после каникул, такие перегрузки особенно опасны. Они ведут к хронической усталости, снижению концентрации, головным болям, нарушениям сна и даже развитию невротических состояний, предупредила Волынец.

"Если родители видят, что ребенок откровенно перегружен, действовать нужно последовательно. Обратиться к классному руководителю и администрации школы с письменным запросом: на каком основании составлено такое расписание и как оно соотносится с требованиями СанПиН", – отметила она.

По словам эксперта, если школа не отреагировала, следует направить официальное обращение в территориальный орган Роспотребнадзора, так как ведомство контролирует соблюдение санитарных правил.

"Параллельно можно написать в региональное управление образования и прокуратуру. Если ситуация не решается на местном уровне, подключается аппарат уполномоченного по правам ребенка. Речь идет не о "жалобе ради жалобы", а о защите права детей на здоровье и безопасные условия обучения", – добавила эксперт.

Родители не должны оставаться один на один с этой проблемой – у них есть законные инструменты влияния и ими нужно пользоваться, заключила Волынец.

