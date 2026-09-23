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23 сентября, 19:05

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Эксперт Волынец назвала 9 уроков в день в российских школах угрозой здоровью детей

"Когда мне жить?" Российские школьники пожаловались на 9 уроков в день

Российские школьники массово пожаловались на перегруженное расписание, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. К примеру, в одном из учебных заведений в расписание поставили девять уроков. Почему так происходит и могут ли родители как-то на это повлиять, разбиралась Москва 24.

"Добираюсь домой в 5–6 вечера"

Фото: 123RF.com/jackf

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своих социальных сетях опубликовала обращения школьников, которые пожаловались на перегруженное расписание. По ее словам, каждое второе письмо с начала учебного года касается количества уроков.

Всего лишь третья неделя учебы, а многие в отчаянии и не понимают, как с таким графиком успевать посещать секции, кружки, а также готовиться к экзаменам с репетиторами.
Екатерина Мизулина
глава Лиги безопасного интернета

По словам одного из детей, в 7–11-х классах утверждена норма не более семи уроков в день, однако в расписание добавляют обязательную внеурочную деятельность. Причем проблема касается не только его класса, но и параллели.

Другой ученик сообщил о девяти уроках и принудительных дополнительных занятиях. По его словам, все протестуют против таких "допов", но повлиять на ситуацию не получается.

"Я добираюсь домой в 5–6 вечера, а там еще куча уроков и догонять программу. Когда мне жить?" – написал он.

Еще один школьник рассказал об учебе с 08:30 до 16:30, где на отдых отводится всего два часа, а после – дополнительные занятия. Отсутствовать на них можно только по уважительным причинам: например, из-за тренировки или семейных обстоятельств.

Кроме того, некоторые одиннадцатиклассники сообщили о восьми уроках дважды в неделю. По их словам, страдает подготовка к экзаменам, так как многие не успевают к репетиторам и вынуждены пропускать занятия.

При этом ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести полувыходной школьный день по средам. По его словам, такой подход активно применяется за границей и помогает гибко распределять нагрузку в зависимости от возраста учеников.

"План достаточно раздутый"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Расписание утверждается в начале учебного года и не сильно меняется впоследствии, пояснил Москве 24 председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков.

"Оно может корректироваться, только если учитель заболел или уволился, но в целом остается стабильным. Проблема не в том, что администрация школы пытается испортить ученикам жизнь. Есть обстоятельства, которые она не может изменить самостоятельно", – добавил он.

В частности, завуч не способен уменьшить учебный план: нужно составить расписание так, чтобы в него поместились все уроки.

Их действительно много, и план достаточно раздутый. Появляются новые предметы, добавляется внеурочная деятельность, которую дети иногда воспринимают как обычные занятия, так как формально они тоже обязательны.
Дмитрий Казаков
председатель профсоюза "Учитель"

При этом многие заведения переходят на пятидневку: по мнению эксперта, в таких условиях уместить все занятия стало сложнее.

"Еще пару-тройку лет назад большинство школ училось на шестидневке. Вот один из итогов: если переходить на пятидневку, нужна оптимизация всего учебного плана", – уточнил Казаков.

Еще одной серьезной проблемой эксперт назвал дефицит кадров. Когда учитель работает не в одном заведении, завуч или ответственное лицо подстраивает расписание под его уроки. Поэтому бывает так, что русский язык, математика, физика оказываются под конец учебного дня.

"Дело не в том, что существуют злые администрации школ, хотя и такое может быть: иногда расписание составляется некорректно. Но главным образом проблема в большом объеме учебных предметов", – резюмировал он.

"Прямая угроза здоровью детей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Москвой 24 выразила серьезную обеспокоенность ситуацией с перегруженным расписанием, особенно в начале учебного года.

Это прямая угроза здоровью детей – как физическому, так и психологическому. С точки зрения санитарных норм в российских школах действуют четкие ограничения. Для учащихся 5–6-х классов максимальная нагрузка не должна превышать 6 уроков в день, для 7–11-х классов – 7, поэтому 9 уроков – это грубое нарушение СанПиН.
Ирина Волынец
председатель Национального родительского комитета

В начале учебного года, когда дети еще не адаптировались после каникул, такие перегрузки особенно опасны. Они ведут к хронической усталости, снижению концентрации, головным болям, нарушениям сна и даже развитию невротических состояний, предупредила Волынец.

"Если родители видят, что ребенок откровенно перегружен, действовать нужно последовательно. Обратиться к классному руководителю и администрации школы с письменным запросом: на каком основании составлено такое расписание и как оно соотносится с требованиями СанПиН", – отметила она.

По словам эксперта, если школа не отреагировала, следует направить официальное обращение в территориальный орган Роспотребнадзора, так как ведомство контролирует соблюдение санитарных правил.

"Параллельно можно написать в региональное управление образования и прокуратуру. Если ситуация не решается на местном уровне, подключается аппарат уполномоченного по правам ребенка. Речь идет не о "жалобе ради жалобы", а о защите права детей на здоровье и безопасные условия обучения", – добавила эксперт.

Родители не должны оставаться один на один с этой проблемой – у них есть законные инструменты влияния и ими нужно пользоваться, заключила Волынец.

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Веткина Анастасия

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