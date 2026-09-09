Юрист Ярмуш предложила понизить возраст уголовной ответственности для борьбы с буллингом

В соцсетях одно за другим появляются видео избиений детей под одобрение толпы. На этом фоне в России предложили ужесточить уголовную ответственность в отношении несовершеннолетних. Что стоит за волной подростковой жестокости и как защитить ребенка, разбиралась Москва 24.

"Окунали головой в унитаз"

В соцсетях продолжают распространяться видео жестоких избиений детей, вызывая широкий общественный резонанс.

Одна из историй произошла в городе Вятские Поляны Кировской области, где группа подростков напала на школьницу. По данным СМИ, ее избили за то, что парень одной из зачинщиц начал встречаться с пострадавшей девочкой.

На кадрах видно, как несколько человек по очереди пинают ее ногами по голове, в результате чего она ударилась головой о кирпичную стену и потеряла сознание. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала историю и привлекла внимание к происшествию.





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Жутко, что толпа стоит, смотрит, аплодирует и снимает на видео. Будто это бойцовский клуб. Никто даже не разнял. Пацаны не только не вмешались, а подстрекали нападавшую к еще большей жестокости.

Еще один случай произошел в городе Россоши Воронежской области: там девочка-подросток на глазах у десятков сверстников избила бывшую подругу. Драка началась в другом месте, но после вмешательства полиции группа переместилась к школьному двору, где продолжила избиение. По словам очевидцев, у пострадавшей диагностирована черепно-мозговая травма. Мизулина отметила, что и здесь толпа не только не вмешивалась, но и подстрекала нападавшую, снимая происходящее на видео.

В обоих случаях следственный комитет возбудил уголовные дела по статье о хулиганстве (213 УК РФ), а глава ведомства Александр Бастрыкин ставил ситуацию на личный контроль. Кроме того, СК расследует и другие избиения, в частности речь идет о похожих инцидентах в Обнинске Калужской области и поселке Свердлова в Ленобласти.

В то же время пользователи обсуждают случай из Новосибирска. В Сети утверждают, будто в городе действует группа 15–16-летних подростков, которые используют пневматическое оружие, кастеты, палки с гвоздями и перцовые баллончики. Распространилось видео, на котором мать одного из потерпевших рассказала, что банда отбирает у детей телефоны и переводит себе деньги, а при попытке сопротивления – избивает. По ее словам, нападавшие чувствуют безнаказанность и заявляют взрослым, что им ничего не будет, поскольку они несовершеннолетние. Также отмечается, что у группы есть лидер, которому примерно 25–30 лет.





пользователь Сети Директор школы, в которой они учатся, не дает никакие показания журналистам. Дети в школах боятся. Много детей боится идти в туалет, потому что многих они окунали головой в унитаз.

Кроме того, в Саратове очевидцы засняли, как группа подростков избивает девочку в центре города. На кадрах видно, как парень резко дергает жертву за голову, а та падает на асфальт. Во Владивостоке недалеко от школы подростки отбирали телефоны у детей и угрожали им. Случай попал на видео: жертвой стал мальчик, которого спасла случайная прохожая. По его словам, те обещали "залить его перцовкой".

"Да не бойтесь, меня отмажут", – заявил один из нападавших.

На этом фоне звучат идеи об ужесточения наказания за подобные преступления. В частности, Бастрыкин заявил, что СК выступал за понижение возраста уголовной ответственности с 14 до 12 лет, но инициатива не нашла поддержки. Глава ведомства подчеркнул, что современные подростки взрослеют быстрее, и привел в пример Великобританию, где нижняя граница установлена на уровне 10 лет.

"Зависть переходит в злость"

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выразила мнение, что корректировка планки наступления уголовной ответственности не поможет справиться с подростковой жестокостью.

"Снижать возраст можно беспредельно, но если ограничиваться только этим и не проводить системную воспитательную и профилактическую работу, проблема не решится. Травля встречается и в первом классе", – сказала она Москве 24.

По мнению парламентария, для позитивных изменений детей необходимо привлекать в общественные организации, творческие и спортивные секции, где ребенок способен выплеснуть энергию.

"Также важны и образовательные предметы: не только "Разговоры о важном", но и математика, история, литература. У детей часто отсутствует критическое мышление, а общество разделилось, и несовершеннолетние чувствуют, у кого что красивее, богаче, больше. Это вызывает соревновательность, зависть, которая переходит в злость", – подчеркнула депутат.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Задача родителей – научить доброму, разумному, вечному. Задача педагога – увидеть в каждом ребенке что-то хорошее, что можно развить и тем самым заглушить проявления агрессии. Но если родитель говорит одно, педагог – другое, жизнь показывает третье, у детей возникает когнитивный диссонанс. Они копируют поведение взрослых, видят в соцсетях сверстников, прославившихся травлей и нападениями. Это безобразие.

Кроме того, глава комитета отметила, что на сегодняшний день зачастую нет слаженной работы между педагогом и родителем. Как правило, это связано с чрезмерной занятостью обеих сторон.

"Взрослый нередко загружен двумя работами, чтобы нанять репетиторов, учитель – полторы-двумя ставками, чтобы прокормить себя, семью. Это современные реалии, они сказываются на детях. Нужно менять само общество: только детей вычленить и сделать их добрыми невозможно. Снижение возраста ответственности без системной воспитательно-профилактической работы ничего не даст", – резюмировала Останина.

Юридическая защита

В российском законодательстве нет отдельного понятия "буллинг", однако за угрозы, оскорбления, клевету и хулиганство предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Об этом Москве 24 рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

"Чтобы зафиксировать травлю в школе, необходимо собрать все возможные доказательства: делать скриншоты переписок, сохранять угрозы, оскорбления, видео и аудиозаписи, посты, а также вести дневник с точным указанием времени, участников и характера противоправных действий. При наличии телесных повреждений важно зафиксировать их в травмпункте", – отметила она.

После сбора доказательств нужно обратиться с письменным заявлением в школу, которая обязана отреагировать. В случае физических нападений, угроз или порчи имущества эксперт рекомендовала также идти в полицию и травмпункт. Если школа или правоохранительные органы бездействуют, можно подать жалобу в прокуратуру, рассказала Ярмуш.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Ответственность за буллинг зависит от возраста нарушителя: административная наступает с 16 лет, уголовная – с 14 лет за тяжкие преступления и с 16 – в общем порядке. Родители несут материальную ответственность за детей до 14 лет, а с 14 до 18 – зависит от того, зарабатывает ли ребенок. Если нет, все ложится на плечи взрослых. Комиссии по делам несовершеннолетних могут поставить на учет детей до 16 лет, что создает нелестные характеристики и способно помешать дальнейшему обучению и трудоустройству.

Родителей могут привлечь к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (5.35 КоАП РФ), что предусматривает предупреждение или штраф до 2 тысяч рублей. Но за угрозы и оскорбления в исполнении детей их законных представителей привлечь нельзя, отметила специалист.

При этом Ярмуш выступила за понижение порога привлечения к уголовной ответственности. По ее мнению, дети младше 14 лет чувствуют безнаказанность, что толкает в том числе на тяжкие преступления.

"В мире есть тенденция снижать возраст уголовной ответственности до 12 лет, особенно за насильственные преступления. Я считаю это разумным, поскольку специальные учебные заведения для таких детей мало чем отличаются от тюрем. Оставлять противоправные действия без последствий нельзя, важно использовать все доступные механизмы воздействия", – добавила юрист.

"Переломить ситуацию можно"

Семейный психолог Юлия Метлова объяснила, что ролики с детской жестокостью вызывают сильную эмоциональную реакцию, особенно когда в момент издевательств окружающие не пытаются разрешить ситуацию. В таком случае первое желание взрослого – сделать так, чтобы за подобное последовало очень серьезное наказание.



"При этом по количеству роликов в Сети нельзя сделать вывод, что буллинг стал встречаться в разы чаще. Соцсети быстро распространяют все, что вызывает шок, страх, возмущение, поэтому тема стала гораздо заметнее", – отметила она в разговоре с Москвой 24.



Касаемо вопроса снижения возраста уголовной ответственности эксперт подчеркнула, что с психологической точки зрения гораздо важнее, чтобы ребенку была понятна связь: за насилием неизбежно будут последствия.



"Они должны проявляться задолго до того, как кто-то оказался избит. Но если один ребенок месяцами унижает другого, а взрослый при этом отвечает: "Дети сами разберутся", – виновный несовершеннолетний получает совсем другой урок. Он узнает, что, пока ничего страшного не произошло, вся система терпит", – пояснила специалист.





Юлия Метлова семейный психолог Зачастую самые тяжелые для ребенка формы травли невозможно снять на телефон – например, когда месяцами школьника демонстративно исключают из общего чата, не садятся с ним за парту или смеются при его появлении в классе. Однако их можно и нужно профилактировать. Ждать явного насилия – слишком поздняя точка вмешательства. Поэтому гораздо продуктивнее обсуждать не только суровость финального наказания, но и неизбежность реакции взрослых на ранних этапах.

По ее словам, часто буллинг воспринимают как прямое противостояние: один человек преследует другого. Однако это не просто единичные нападки, а система, в которую вовлечены и сторонние наблюдатели. Кто‑то смеется, кто‑то фиксирует происходящее на видео и распространяет его. Реакция окружающих напрямую влияет на устойчивость травли в коллективе: любая форма поддержки (даже молчаливое одобрение) придает агрессору уверенности и закрепляет такое поведение в группе, отметила психолог.



"Переломить ситуацию можно, когда глобально меняется вся школьная среда: дети должны заранее знать, куда обращаться, учителя обязаны понимать, что делать после этого сигнала, родителям нужна безусловная обратная связь. Ребенку, которого травят, важно иметь в школе конкретного взрослого (например, психолог), к которому можно прийти с проблемой. Тот, кто травит другого, должен встречаться с последствиями своих действий", – добавила она.



Анализ масштабных обзоров антибуллинговых программ в школах разных стран демонстрирует: наибольший эффект достигается именно за счет системных подходов к решению проблемы. Однако волшебной кнопки здесь нет и не будет, подчеркнула эксперт.



"Если говорить "давайте просто посадим детей рядом, они все обсудят, пожмут друг другу руки и помирятся", при настоящем буллинге это может только ухудшить ситуацию. Травля предполагает неравенство сил, и ребенок, которого систематически унижали, оказывается за одним столом с тем, кого боится. Важно разговаривать с детьми по отдельности и не устраивать принудительное примирение", – пояснила психолог.



Нередко подростки не делятся с родителями тем, что происходит в школе, и вовсе не обязательно из‑за намеренного сокрытия: порой они сами не осознают, что стали объектом травли. По словам специалиста, сначала ребенок может не придавать ситуации значения, а позже замыкается из‑за чувства стыда, страха или опасений, что вмешательство взрослого лишь усугубит положение. Есть риск, что на следующий день в школе станет еще сложнее.





Юлия Метлова семейный психолог Я бы рекомендовала родителям, во-первых, смотреть на резкие изменения в привычном поведении ребенка. Если он внезапно начинает отказываться идти в школу, просит возить его другим маршрутом, теряет друзей или перестает рассказывать про класс, это может быть первым сигналом. Второй момент: появляются испорченные или потерянные вещи, непонятно, куда уходят деньги, бывают какие-то синяки. Даже частые головные боли или боли в животе именно перед школой могут косвенно указывать на то, что есть буллинг.

Также одним из тревожных сигналов может быть реакция ребенка на уведомления в телефоне: он напрягается, резко закрывает экран, меняется в лице после переписки либо вовсе старается уйти из соцсетей. При этом ни один из этих признаков сам по себе не является однозначным подтверждением буллинга, обратила внимание Метлова.



По ее словам, в разговоре с ребенком важно сохранять спокойствие и избегать поспешных действий. Подойдет мягкая формулировка вроде: "Я замечаю, что в последние дни тебе не хочется идти в школу". Ключевая задача – дать ребенку понять, что взрослый готов выслушать, не станет сразу вмешиваться (например, писать в родительский чат) и не будет сводить проблему к совету "дай сдачи", заключила Метлова.

