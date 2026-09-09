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09 сентября, 18:11

Спорт

Федерация футбола Франции отзовет поддержку Инфантино на выборах главы FIFA

Фото: ТАСС/EPA/BOB FRID

Федерация футбола Франции (FFF) не будет поддерживать кандидатуру действующего президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино на предстоящих выборах главы организации. Об этом сообщает L'Équipe.

Окончательное решение федерация примет 10 сентября на заседании исполкома.

Инфантино был избран главой FIFA на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который ушел в отставку на фоне коррупционных скандалов. В 2019 и 2023 годах он переизбирался на пост на безальтернативной основе.

Однако сейчас Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией, что может привести к его отставке. Это связано с тем, что все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) приняли решение бойкотировать турниры FIFA из-за планов Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

По данным СМИ, эти планы согласовывались с лицами, которые близки к администрации американского президента Дональда Трампа. В UEFA указали на то, что предложение было разработано втайне и доведено до грани одобрения без содержательных консультаций с теми, кто управляет игрой.

В UEFA также заявили о планах по проверке продажи доли прав на чемпионат мира частным инвесторам Инфантино. Предположительно, президент FIFA согласился получить прибыль от турнира по цене ниже рыночной.

На фоне критики Инфантино отказался от проекта FIFA Forward Enterprise, которая контролировала бы главные мужские и женские соревнования организации. По его замыслу, это повысило бы прибыль ассоциаций – членов FIFA и способствовало развитию футбола во всем мире. В организации заявили, что такая схема могла привлечь 4,2 миллиарда долларов.

Помимо этого, руководители UEFA, Азиатской футбольной конфедерации (AFC) и конфедерации футбола Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (CONCACAF) стали обсуждать меры давления на FIFA. Они готовы бойкотировать заседания совета организации и не ратифицировать решения федерации, если Инфантино не покинет пост президента.

В UEFA также сообщили, что не поддержат Инфантино, если он соберется на выборы. Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) выступила с аналогичным комментарием. Некоммерческая организация FairSquare и вовсе потребовала от комитета по управлению, аудиту и соблюдению правил FIFA признать Инфантино не имеющим права баллотироваться на новый срок.

В письме FairSquare указано, что для Инфантино предстоящий срок должен стать четвертым, тогда как регламент FIFA ограничивает руководство организацией тремя сроками. Сам Инфантино ранее заявлял, что его первый срок не должен учитываться, поскольку он был избран на внеочередном конгрессе FIFA. Выборы должны состояться 18 марта 2027 года в Марокко.

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