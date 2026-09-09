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09 сентября, 18:23

Происшествия

Жога заявил, что киевский режим впервые атаковал арктическую часть УрФО

Фото: 123RF.com/sherbakvolodymir

Арктическая часть Уральского федерального округа впервые подверглась атаке со стороны Украины. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога в мессенджере MAX.

По его словам, противник пытается нанести ущерб объектам экономики, чтобы посеять панику. Жога призвал жителей соблюдать спокойствие и обо всех подозрительных предметах сообщать по номеру 112.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что над регионом были впервые сбиты несколько украинских беспилотников. По его словам, большую часть БПЛА удалось уничтожить. Однако некоторые из них достигли северного промышленного района города.

В частности, удар пришелся по Омскому нефтеперерабатывающему заводу. Согласно предварительным данным, обошлось без жертв.

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