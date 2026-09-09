В Осло простились с королем Норвегии Харальдом V

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Короля Норвегии Харальда V похоронили в крепости Акерсхус в Осло. Перед этим в Кафедральном соборе столицы состоялось прощание с монархом, сообщает телерадиокомпания NRK.

На церемонию прибыли представители европейских королевских семей, а также лидеры Финляндии, Германии и Исландии и другие официальные лица из стран Европы.

Харальд V стал последним из представителей норвежской королевской семьи, похороненных в Акерсхусе. Ранее там нашли последний приют его отец Улаф V и дед Хокон VII.

После заключительного салюта из крепости официально завершились похороны монарха и объявленный в стране национальный траур.

Харальд V был госпитализирован из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии в Национальную больницу Норвегии в Осло 17 августа. Через несколько дней его состояние сильно ухудшилось, причиной стала бактериальная инфекция крови. Король скончался в госпитале 28 августа на 89-м году жизни.

Новым правителем государства стал сын Харальда V – 53-летний Хокон Магнус. 1 сентября он принес присягу в парламенте страны.