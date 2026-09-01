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01 сентября, 09:15

Политика

Умер бывший премьер-министр Франции Эдуар Балладюр

Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Балладюр умер на 98 году жизни. Об этом сообщает сообщает "Радио 1" со ссылкой на BFMTV.

Балладюр возглавлял французское правительство во время президентства Франсуа Миттерана. Он занимал пост премьер-министра в период с 1993 по 1995 год.

Спустя два года после распада СССР он прибыл в Москву с официальным визитом и встретился с президентом России Борисом Ельциным для проведения переговоров.

В ходе поездки Балладюр подчеркивал важность партнерских отношений между Францией и Россией, а также настаивал на том, что роль Москвы должна быть значимой в архитектуре европейской безопасности.

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