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01 сентября, 09:25

Политика

Силы ПВО РФ сбили за ночь 516 украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 516 украинских БПЛА. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Все дроны были самолетного типа. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.

Кроме того, БПЛА сбили над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее мужчина погиб при атаке Вооруженных сил Украины на объект транспортной инфраструктуры в городе Валуйки Белгородской области. Также пострадали три человека. Они получили множественные осколочные ранения разных частей тела.

До этого беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в Шебекине Белгородской области. В результате погиб мужчина-фельдшер, еще четыре человека получили ранения.

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