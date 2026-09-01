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01 сентября, 09:35

Экономика

В ЦБ сравнили экономику России с верблюдом, способным выживать в экстремальных условиях

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что российская экономика по своей устойчивости напоминает верблюда, который может выжить даже в самых неблагоприятных условиях. Такое мнение он высказал, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Отвечая на вопрос о сравнении экономики с животным, Тремасов отметил, что главная особенность российской экономики последних лет – это выживаемость в самых экстремальных условиях.

"А животное, которое может выживать в самых экстремальных условиях, у меня почему-то ассоциация с верблюдом", – сказал он.

Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В 2026 году его главная тема – "Дальний Восток – развитие во благо людей".

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России постепенно возвращается к росту. По его словам, минимизировать последствия для экономики и нормализовывать денежно-кредитную политику получается благодаря слаженной работе правительства и Центробанка.

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