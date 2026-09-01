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01 сентября, 09:12

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Mash: учительница физики рассказала о нападении школьницы на линейке в Канске

Учительница физики рассказала о нападении школьницы на линейке в Канске

Фото: MAX/Kras Mash

Напавшая на учителей школьница из Канска только перешла в 7-й класс, а во время инцидента нападала на всех подряд. Об этом рассказала преподаватель физики, работающая в данной школе, в беседе с телеграм-каналом Mash.

По словам учителя, она не пересекалась ранее с девочкой, так как уроки физики у той начнутся только в новом учебном году.

"Первый, кто по пути оказывался, тех она и прыскала (перцовым баллончиком. – Прим. ред.)", – рассказала педагог.

Она уточнила, что школьница также бросила горючую смесь на третьем этаже возле кабинетов химии и биологии. По словам учительницы, одной из педагогов баллончик попал в глаза, ей оказали помощь.

Семиклассница распылила на учительницу перцовый баллончик и напала с ножом на линейке в школе № 2 в Канске. Педагога спасла мама одного из учеников, вытолкнув нападавшую в коридор.

В больницу после распыления попали семь человек – пятеро детей и двое взрослых, всех отпустили после осмотра. Весной школа уже получала предостережение, за год число учеников из "группы высокого риска" выросло с 7 до 17, а меры признали недостаточными.

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